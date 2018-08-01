中山書街八月推「文創市集」！台日小誌好吸睛

誠品R79於8.24起推出限時3天的小誌市集，蒐羅台日共12家小誌創作者。（圖為薄簿仔創作，誠品提供）

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中時電子報
／整理報導

日頭赤炎炎！今年夏天台灣如烤蕃薯！想去哪兒消暑呢？不妨來中山地下書街走走吧！全台最長書街誠品R79去年八月正式營運，到現在正好慶週年，書街也在八月推出限時19天的文創市集，邀請迎10歲生日的日本紙膠帶品牌mt、從台灣非主流文化出發的「邊緣工事」等進駐！盛夏酷暑，來這消暑品文創，再樂活也不過了！

誠品R79以歐洲文藝復興風打造的街廓及拱門設計，讓閱讀多了無盡探索的樂趣。（誠品提供）

全台最長書街誠品R79去年八月正式營運，平均每月創下近150萬人流，不但首創集結21位資深閱讀職人推薦的「地下閱讀職人選」，更擴展至全台共9家門市，提供讀者多元豐富的閱讀選擇。

為慶祝誠品R79滿周歲，邀請台灣少數能將空間表現能力完美結合圖像插畫的插畫家諾米，繪製全長近300公尺的誠品R79書街剖透圖，週年慶首週8/4至8/10於誠品R79購買成人書籍，即贈書街剖透圖限量書衣乙份及免費書衣包裝服務，共有兩款送完為止！8/4至9/2單日全館消費不限金額則可加購獨家好禮組合，除了有誠品獨家設計款一卡通，還能於指定時段體驗活版印刷！

誠品R79於8.24起推出限時3天的小誌市集，蒐羅台日共12家小誌創作者。（圖為薄簿仔創作，誠品提供）

此外，中山書街8/5至8/23還有限時19天的文創市集，邀請迎10歲生日的日本紙膠帶品牌mt、從台灣非主流文化出發的「邊緣工事」等進駐書街，8/24至8/26則有限時3天的小誌市集，蒐羅台日共12家小誌，包括有以台灣旅行為主題的日本小誌創作者小幡明、栗谷さと子等，另外還有小誌工作坊活動，詳情請鎖定「迷誠品」活動網頁！

8/4下午與晚上，則有2016年金曲歌王及新人雙料入圍的柯智棠、青峰邀請合唱新曲的實力女聲黃玠瑋、台語搖滾音樂創作歌手流氓阿德、原阿霈樂團主唱季欣霈接力演唱獻上生日祝福！

此外，作家林立青以《做工的人》長踞誠品暢銷排行榜，獲得讀者廣大迴響。林立青最新作品《如此人生》於上週五出版，八大女孩、酒促小姐、夜間工人等社會暗角的人生故事，寫出社會邊緣的掙扎與殘酷。林立青除了8/4(六)下午3點將在誠品松菸店舉行新書分享會，8/11、8/18及9/1也將分別在園道店、松菸店及信義店擔任半日店長，面對面向讀者介紹書籍。

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林立青出版新作《如此人生》，將現身誠品書店擔任半日店長，面對面向讀者介紹書籍。（誠品提供）

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