墨西哥載百人班機墜毀 傷亡不明

周二墜毀於墨西哥杜蘭戈州（Durango），據傳機上有97名乘客與4名機組員，醫護人員已趕往現場搶救傷者，傷亡人數不明。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

墨西哥國際航空（Aeromexico）一架班機，周二墜毀於墨西哥杜蘭戈州（Durango），據傳機上有97名乘客與4名機組員，醫護人員已趕往現場搶救傷者，傷亡人數不明。

這家墨西哥航空公司聲稱，這架巴西航空工業公司ERJ-190AR噴氣式飛機已計劃從瓜達盧佩·維多利亞將軍國際機場(Durango city’s Guadalupe Victoria Airport)飛往墨西哥城。560英里的飛行大約需要兩個小時。據傳飛機從機場起飛5分鐘後墜毀，暫未有官方死傷數字。當地電視台記者指出，有生還乘客走到公路求救。從社交媒體發布的照片​​顯示，飛機機身上冒出濃濃的黑煙，救護車在一旁搶救。

(中時電子報)

這款奧客 機上偷襲空少蛋蛋嚇哭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。