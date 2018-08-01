墨西哥載百人班機墜毀 傷亡不明

2018年08月01日 06:18 中時電子報 陳舒秦

Corporaciones de emergencia y seguridad se encuentran en el km17 de la autopista Durango - Torreón atendiendo accidente de la aeronave, cede el paso a los vehículos de emergencia 🚨 pic.twitter.com/XR75WuMlai — PROTECCIÓN CIVIL DGO (@CEPCDurango) 2018年7月31日

墨西哥國際航空（Aeromexico）一架班機，周二墜毀於墨西哥杜蘭戈州（Durango），據傳機上有97名乘客與4名機組員，醫護人員已趕往現場搶救傷者，傷亡人數不明。

這家墨西哥航空公司聲稱，這架巴西航空工業公司ERJ-190AR噴氣式飛機已計劃從瓜達盧佩·維多利亞將軍國際機場(Durango city’s Guadalupe Victoria Airport)飛往墨西哥城。560英里的飛行大約需要兩個小時。據傳飛機從機場起飛5分鐘後墜毀，暫未有官方死傷數字。當地電視台記者指出，有生還乘客走到公路求救。從社交媒體發布的照片​​顯示，飛機機身上冒出濃濃的黑煙，救護車在一旁搶救。

(中時電子報)