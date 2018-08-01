月餅結合詩詞添浪漫！萌樣玉兔有「藝」思

將月餅結合中國詩詞，純手工延伸六款精選口味。（誠品行旅提供）

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中時電子報
／整理報導

明月幾時有？把酒問青天。 不知天上宮闕，今夕是何年！大文豪蘇東坡歌詠明月！經由「小鄧」鄧麗君的美妙歌聲，讓嫦娥、月兔永遠印記在每個人心中！再過一個多月，就是一年一度中秋節（9月24日）了！，鬆軟香甜的月餅也能顯現佳節溫度！然月餅可非一陳不變！在主廚精心巧思下，廣式月餅結合中國詩詞添浪漫、靛藍夜空裡的兔子「尼尼」躍上禮盒，傳遞溫暖脫俗送禮心意！

江總《簫史曲》：來時兔月滿，去後鳳樓空。潔白純淨的兔子，往往在歷史古詩中作為月亮的表徵，也在中國數千年的神話流轉裡，承載著人們對於中秋的美好想像。eslite hotel誠品行旅去年中秋節推出「食光選集｜月讀」第一冊，將書香融於酥香的概念融入禮盒設計深受旅人好評。

今年誠品行旅特別邀請致力於扶植華人藝術圈的誠品畫廊攜手合作，共同打造第二冊「食光選集｜月亮變奏曲」限量中秋禮盒，再次以閱讀的姿態，呈現誠摰款待的心意。

以台灣當代藝術家黃本蕊的作品「月亮變奏曲」為主題，將主角兔子尼尼(Nini)充滿內心話的清澈眼神，搭配主廚集結中國詩詞巧思的6款廣式月餅，包括蛋黃烏豆沙、桂圓蓮蓉、棗泥松子蛋黃、干貝XO醬、無花莓果與擂茶堅果蛋黃等口味，全程由點心房主廚陳松輝手工製作，為旅人饕客獻上與眾不同的中秋饗宴。

起源於1889年的廣式月餅，清香可口的風味成為華人圈風靡至今的節慶美食。點心房主廚陳松輝此次回歸經典並發揮文青繆思，將月餅結合中國詩詞延伸出六款精選口味，呼應古代詩人詠嘆月亮的美好意境。

例如「蛋黃烏豆沙」取用蘇軾《中秋月》的「此生此夜不長好，明月明年何處看」，¬¬黝黑的烏豆沙與又稱月見的蛋黃，彷彿遙望月夜天際，鬆軟細緻的質地綴著法式桔皮，牽引出自然香甜餘韻。

(中時電子報)

【食光選集｜月亮變奏曲】中秋禮盒。（誠品行旅提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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