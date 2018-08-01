8月1日三大報頭版要聞

2018年08月01日 07:12 中時電子報 綜合報導

@中國時報

獨派要求赦扁的呼聲，未獲蔡英文總統正面回應，親扁的新台灣國策智庫昨天發布民調，有57.7％民眾不支持蔡英文總統競選2020連任，蔡若競選，僅贏過國民黨主席吳敦義，至於2020最具總統相的人物，首推行政院長賴清德，在黨內以48.6％大勝蔡英文的23.4％，賴儼然是民進黨新共主，深綠擁賴打英的意味濃厚。

獨派挺賴打英，主因是無論是推台灣正名或是特赦陳水扁，都得不到蔡英文總統的支持，就以遭大陸打壓的東奧正名公投為例，黨政人士透露，蔡總統其實是「啞巴吃黃連」，這是民間團體推動，府院並不贊成，甚至出手阻擋，未料情況發展至此，只能概括承受。

年底選戰開打，身兼民進黨主席的蔡英文總統，有不能輸的壓力，第一輪輔選列車在上周六率先開拔新竹縣，即使在8月中旬出訪前，仍規畫輔選中彰投；尤其執政的彰化縣搖搖欲墜，蔡英文、行政院長賴清德近日更是頻繁到彰化視察，企圖拉抬彰化縣長魏明谷選情。

國民黨昨天在新北市黨部舉辦反深澳電廠公投記者會，北北基桃首長參選人首度合體組成「一定勝利（侯友宜、丁守中、陳學聖、謝立功）」連線，眾人拿起球棒猛砸綠色的深澳電廠煙囪，呼籲民眾用選票教訓不公不義的民進黨政府；宜蘭縣長參選人林姿妙最後一刻現身，成活動插曲。

@旺報

大陸描述慰安婦的電影《大寒》7月31日在官方微博表示，片中的受害者曹黑毛於7月24日上午在山西陽泉盂縣的家中病逝，享耆壽96歲，至此大陸慰安婦倖存者僅剩15位。「以後把咱家的門可得看住了，再不能讓人家說踢開就踢開，說進來就進來。」曹黑毛在片中給晚輩留下這句經典台詞，如今成為絕響，令人不勝唏噓。

陸校科系怎麼選？近日大陸官方首次公布「專業學位水平評估」，幫陸校的法律、教育、臨床醫學、口腔醫學、工商管理、公共管理、會計、藝術（音樂）等8個學科打分數，北大共有5個學科拿到A+，數量居首；人民大學3個A+次之；北京清華大學2個A+位居第三。

中央統計數據公布後，近日大陸各省市相繼公布上半年財報，其中除廣東、江蘇、山東、浙江等傳統經濟大省在GDP總量稱雄外，經濟成長速度較快的省分多以中西部地區為主，包括貴州以10%的年增率暫居第一，雲南、江西、陝西、四川成長率均在8%以上。

大陸近年力推區域協同發展，新興科技、創新產業等主題成為彼此資源整合的主旋律，據廣東省日前公布官方答覆文件，由廣州、深圳、香港、澳門等地共建的粵港澳大灣區「超級創新帶」計畫即將出爐。市場人士認為，此舉將協助「廣深科技」走廊加深港澳聯結，有助科創項目對接國際資本、市場、人才，和擴大發展場域。

@工商時報

中美貿易戰不完，台達電昨日晚間召開重大訊息說明會、宣布將有條件自願要約收購持股20.93％的泰國轉投資企業兼上市公司DET（原稱泰達電）。台達電董事長海英俊表示，希望藉此取得DET主導權，為台達電增加製造基地、減少國際貿易戰風險。

鴻海、聯電、南僑大陸子公司今年紛紛在大陸申請掛牌，日月光近日也傳出有相關計劃，企業海外掛牌開始產生磁吸效應。對此，金管會主委顧立雄7月31日參加國發基金「產業創新轉型基金」諮詢輔導服務啟動儀式時透露，針對企業海外掛牌，已在研議三大新措施，未來企業赴陸上市前，母公司應設特別委員會對股東說明。

經濟部楠梓加工區昨（31）日啟動「鑽石場域更新計畫」，釋出3塊園區計1萬多坪土地，可望吸引科技大廠進駐，廠房興建與設備投資金額達300億元；據悉，日月光基於未來3到5年的營運計畫，將與華泰電子組成夢幻團隊搶標。

行政院主計總處昨（31）日公布經濟成長概估，在第2季商品貿易出超比預測高出新台幣370億元的挹注下，第2季經濟成長達到3.29％，優於預期，為連續四季超過3％。惟國內投資依舊疲弱，年減2.35％，為連四季負成長。

(中時電子報)