吳音寧只報告不備詢 林濁水驚問：權勢比照美國總統

2018年08月01日 08:05 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

吳音寧堅持照體制法規「只報告不備詢」，最後惹惱議員被請出場。（吳堂靖攝）

北農總經理吳音寧昨(31)日到台北市議會財建委員會報告，她堅持照體制法規「只報告不備詢」，最後惹惱議員被請出場。對此，民進黨前立委林濁水直指，報告而不備詢，只有總統制的總統依嚴格的權力分立原則才這樣做。批吳音寧把自已比照美國總統。

林濁水今在臉書表示，總統指示黨公職要「協助吳音寧的政治」，現在這協助大有問題，被協助後，她堅持頂多到議會報告，但是不備詢。報告而不備詢，只有總統制的總統依嚴格的權力分立原則才這樣做。現在她退一步說她可以接受「討論」仍然不備詢，這也只有美國總統才會和國會議員進行體制外的「討論」。

林濁水解釋：備詢和討論不同，是備詢是向代表人民的議會負責的意思，美國總統因為不向議會負責所以不接受備詢。但縱使是美國，總統雖不備詢，大小官員也不備詢，但是除總統外，官員仍然要接受議會的聽證和調查，但是現在吳只接受「討論」，這在美國也只有總統才這樣，官員都沒這樣的優勢。她似乎認為不備詢，是她地位高擁有的「權」。其實在台灣，常任文官也不備詢，但那不是地位高，反而是不負政策責任的關係，他們只接受政務官的指揮沒有決策權所以沒資格備詢，而不是地位高。

林濁水質問，現在吳音寧不備詢是把自已比照美國總統還是比照沒有決策權的台灣公務員？她對民主憲政這樣的認識是因為總統派人協助而產生的嗎？

最後，林濁水再問蔡總統往下連跳四級直接管北農總經理己經夠怪了，但是既然管了，就好好的協助吧，否則縱使總統不在乎，吳還是會繼續被當成對付民進黨的提款機。

(中時電子報)