他分析推倒民進黨的數張骨牌 最致命的是...

2018年08月01日 08:23 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

總統蔡英文上任後，民調持續下跌，據最新民調顯示，蔡英文上任至今滿意度為31.1%，不滿意度為54.8%。有網友分析推倒民進黨的幾張骨牌，引發網友共鳴，直呼「完全正確」。不過也有網友說問題只出在砍假、薪水不漲、房價不跌三大問題，他說若沒解決，蔡英文跟馬英九差不多。

據「新台灣國策智庫」昨發布的民調，蔡英文上任至今滿意度為31.1%，不滿意度為54.8%。如果馬英九和蔡英文競選2020年總統，馬英九以40.8%贏過蔡英文的39.5%。支持賴清德代表民進黨參選2020年總統大選的有48.6%，支持蔡英文僅有23.4%。

有網友在PTT貼文指出，現在的民進黨搞得天怒人怒，有幾件讓民進黨傷害最嚴重的事情。他說除了勞基法已經結束了，戰場清理完畢，其餘的幾件事仍然還沒有解決，仍持續讓民進黨失血中。該網友提到的除了勞基法修法外，還包括能源政策、吳音寧事件以及與柯文哲決裂，動員民代名嘴抹黑柯文哲等。

該網友認為，勞基法修法是推倒民進黨的第一張骨牌，從這件事情開始讓年輕人開始懷疑民進黨，也漸漸的開始不信任民進黨，開始對民進黨不滿。此外，民進黨寧願去蓋深澳電廠都完全不願意考慮核電，該網友說這件事情也對年輕人造成很嚴重的負面傷害。至於吳音寧造成的爭議，該網友說沒有任何專業能力，靠爸就能領250萬，對年輕人來說是很嚴重的相對剝奪感，更何況還藐視議會不願意進議會備詢。該網友說蔡英文還在中常會公開點名傾全黨之力力挺吳，目前看起來她短時間內仍不會被換掉，「我們可以繼續看看吳音寧在這位子還能撐多久？民進黨還要繼續被提款多久？」

該篇文章吸引許多網友議論，有人認為民進黨只要解決砍假、薪水不漲以及房價不跌三大問題，就算有幾千個吳音寧拿兩百萬都沒關係；若這三個沒解決，蔡英文就跟馬英九差不多」、「全部正確」、「還有空汙法修正,讓很多大車司機年底不投民進黨」、「勞基法修法太傷了」、「還有年金改革也得罪了老年票」、「民進黨真的令人搖頭」、「這篇整理很到位，這些確實是DPP現在民調不佳的重要原因」。

(中時電子報)