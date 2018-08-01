酷暑熱浪襲捲歐洲 西班牙恐出現48℃高溫

2018年08月01日 09:15 中時電子報 李靖棠

據英國天空新聞網（SKY News）報導，繼日本、美國等多地遭熱浪襲擊後，如今連歐洲和英國也無法避免，英國天氣預報機構今日做出警示，提醒未來有意前往西班牙、葡萄牙或南法地區的遊客，很可能會遇到極端酷熱的天氣，西葡兩國本週內很可能出現48℃的可怕高溫、法國則為40℃，而就連緯度較高的英國，都可能有36℃的熱浪出現，讓歐洲多國居民和政府可說是憂心忡忡。

英國氣象學家表示，本次熱浪的起源、來自於歐洲大陸內部和南邊伊比利半島（Iberian Peninsula）的熱氣流，向地中海和英倫三島吹拂，才會讓氣溫突然飆高。目前，西班牙50個行政區中、已有多達27個發出「極度危險」的警示，提醒居民和遊客有關高溫來襲的消息，同時為避免如美國加州般的森林野火發生，西葡邊界更已安排11,000名消防隊員和56架各式飛機，做好隨時救援的準備。

Iberia is not the only place seeing high temperatures, in fact much of Europe will see a rise in temperatures by Friday pic.twitter.com/Uj6yY0Nl6K — Met Office (@metoffice) 2018年7月31日

Temperatures across Iberia could beat the all time continental European record of 48.0 °C later this week. The intense #heatwave will extend into much of southwest France as well pic.twitter.com/WArc1wcgyr — Met Office (@metoffice) 2018年7月31日

事實上，這並非歐洲大陸第一次遇到熱浪襲擊，早在1977年7月，地中海沿岸的希臘、法國與西班牙都曾面臨高溫威脅，當時的希臘首都雅典，更出現的紀錄性高溫：48℃。而西班牙目前高溫紀錄是47.3℃、鄰居葡萄牙則是47.4℃，本次高溫的預測、讓氣象專家擔心，西葡兩國很可能一舉打破歷史紀錄。

聚集海灘玩水降溫的英國居民和遊客。（圖/美聯社）

過熱的天氣，除了讓居民和遊客恐慌、也讓地中海沿岸的葡萄園等多種農民憂慮，擔心又一次造成收成短缺的農損，進而影響來年的產值和價格。對於氣溫年年增加，英國國會也向政府提出質疑，認為若持續忽視、恐怕到2050年以前，英國仍持續面對這種熱浪威脅，極端溫度不僅造成農損，更可能變成新一種「公眾健康威脅」，呼籲英國與歐盟各國盡快提出解決之道。

(中時電子報)