廣西防城港「創享匯」 分享台北美好生活的100種方式

2018年08月01日 10:00 旺報 陳政錄

廣西勝華集團邀請台灣文創考察團和台灣生活美學家，赴廣西進行文創交流。（林大為提供）

隨產業趨勢轉變，兩岸民間、文化交流興盛，越來越多文創契機在交流中應運而生，為此廣西防城港市7月30日特別舉辦「創享匯」，邀「未來式」共同創辦人王俊評從不同角度，細細評說台北生活無處不在的文創藝術，分享台北美好生活的100種方式，促進兩岸文創交流。

「創享匯」之台北美好生活的100種方式分享活動，由防城港市海外聯誼會聯合海峽兩岸產業合作區防城港產業園辦公室、防城港市美術家協會在防城港市圖書館成功舉辦，活動邀請台灣文創考察團舉行美學講座，由海峽兩岸公共事務協會文創部部長、「未來式」共同創辦人王俊評分享台北美好生活的100種方式。

創享匯上，包括防城港市委常委林霖、副市長姜明等陸方嘉賓與會，及當地產、官、學界及青年志願者共逾百人參加。

百種美學生活分享上，王俊評向防城港展現了台灣跨越朝代更迭的文創之美，包括在淡水老街藝人的淺吟低唱裏，尋覓歷史遺韻；在漢聲巷的朗朗書聲裏，堅守傳統精華；在不打烊的誠品書店，翻閱繁華都市日益稀缺的人文情懷。他認為，哪怕是一家低調的咖啡館、一碗街頭的小吃、一首簡單的民謠，都留存著歷史縮影。

王俊評指出，兩岸生活美學同與不同，台灣有溫度大陸有速度，台灣有深度大陸有廣度，兩岸共同攜手走向世界，而台北生活的一百種美好，這只是一個小小的開端，未來可透過各項平台，匯聚更多能量，提升廣西的生活品味。

林霖認為，海峽兩岸同根同源，中華文化是彼此切不斷的根，美好生活也是海峽兩岸人民共同的嚮往，台灣文創考察團一直以來致力於深耕文化教育產業，十多年來碩果累累，此次到防城港市與大家分享台北美好生活的100種方式，為海峽兩岸教育文化交流作出積極的貢獻，希望在美學種子的散布下，兩岸文化交流能夠持續促進，協力為推動走入新時代時，匯聚強大正能量。

在此之前，台灣文創考察團和王俊評也於29日赴廣西南寧，在南寧文化聖地灕江書院分享台灣文創美學。

共同主辦方廣西勝華集團指行長林大為表示，這次為了推動兩岸文創的連結，特別邀請台灣文創產業園的人才來到廣西，為廣西撒下文創因子。同時，近年廣西南寧和防城港的經濟成長下，作為台青更要把握自身的軟實力，顯現出差異化的競爭力。

(旺報 )