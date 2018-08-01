這花朵如「天使翅膀」！豔紅鹿子百合盛夏秀嬌媚

盛開的豔紅鹿子百合。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

別以為只有春天才能賞花，夏天的花朵也是千情萬種！台灣特有種豔紅鹿子百合原生於新北市平溪區一帶，因花型特殊美麗具有高經濟價值，早期遭到人們過度摘採導致野外族群逐漸消失，依2017年出版臺灣維管束植物紅皮書名錄評估結果，豔紅鹿子百合被評為國家極危等級植物，農業局近年來積極推動地方復育，希望讓豔百原鄉的光景重現平溪，也讓更多人發現台灣原生花卉的魅力。

遊客登山前嶺腳賞花。（新北市農業局提供）

每年的8至9月間是豔紅鹿子百合盛放的時節，花朵白底襯紅斑，花被邊緣呈波浪狀且強烈反捲，型態特殊容易辨認。野生的豔紅鹿子百合多生長在海拔200-600公尺的向陽岩壁上，常見與五節芒及臺灣蘆竹伴生，仰賴霧氣及露水的滋潤，花開時反捲成球的花朵在藍天映襯下更加絕美動人，當地人譽稱為「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」。

嶺腳之路豔紅鹿子百合開花。（新北市農業局提供）

農業局表示，有鑑於豔紅鹿子百合野外族群日益難尋，為讓居民更熟悉及親近它，自103年起以推廣講習、配苗復育美化環境方式鼓勵社區及學校參與，如去(106)年打造「嶺腳豔百之路」，最近已有花苞陸續綻放，此外在靈巖寺、紫東社區及平溪國小也都可看到居民復育的成果，未來並規劃持續擴大至老街商圈，讓遊客們能更容易一賭豔紅鹿子百合的風采。

農業局長李玟表示，平溪擁有得天獨厚的生態及人文風景，自然風景與文史遺跡交織出獨特的地方特色，鼓勵民眾可於8月豔紅鹿子百合花期時前往賞花，也可順道來趟知性與感性兼具的山城小旅行，一同感受新北農村的多變風情。

(中時電子報)

靈巖寺賞豔百。（新北市農業局提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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