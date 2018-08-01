亞莉安娜《甜到翻》 MV全裸吸6千萬粉絲

2018年08月01日 09:39 中時 潘鈺楨

亞莉安娜在MV化身大地女神。（環球音樂提供）

歌手亞莉安娜（Ariana Grande） 睽違2年即將發行個人第4張全新專輯《甜到翻Sweetener》，是她遭逢了曼徹斯特演唱會恐攻事件後的首張專輯，透過她前幾波釋出的單曲不僅明顯感覺到她的轉變及成長，在排行成績上也是同樣受到樂迷歡迎。

繼首支單曲「No Tears Left To Cry」一推出就創下70國iTunes冠軍紀錄，她日前再度推出最新單曲「God Is A Woman」，音樂錄影帶她化身成女神，多種大膽創新的造型再次掀起網路討論熱潮，尤其是其中一幕亞莉安娜裸身躺入美麗的染料中，唯美的畫面把女性主義放入充滿藝術感的MV中，上線後迅速累積6千萬次的點擊人次。

「God Is A Woman」這首亞莉安娜的新主打單曲，是由明星御用製作人Max Martin和Ilya Salmanzadeh操刀製作，是一首以嘻哈流行作為主調，加入了Trap和雷鬼元素的歌曲。歌曲當中也藏了許多小彩蛋，像是樂壇女皇瑪丹娜在一段口白中驚喜獻聲、身穿瑪丹娜穿過的尖錐胸罩馬甲，造型前衛大膽，歌曲最後面的眾人和聲部分更是由亞莉安娜一人的聲音完成混音，頗具巧思。

至於網路上掀起討論熱潮的MV，其實主題是在講述女性的力量，當中亞莉安娜化身大地女神，處於宇宙跟地球的中心，另外也有像是變身成母狼哺乳。在神話中，母狼就是羅馬的起源，將這些重要意象巧妙結合在MV之中，完成這一個讚頌女權的獨特作品。MV當中還有一個相當吸睛的橋段，就是亞莉安娜拿著一把大槌，念出了山謬傑克森在《黑色追緝令》中的經典口白，但講出來的聲音是瑪丹娜的聲音，最後揮舞丟出大槌擊碎天花板玻璃，象徵打破一切的不平等，相當震撼。

亞莉安娜全新專輯《甜到翻Sweetener》即日起全台開始預購，首批贈送台灣獨家預購贈品「Sweetener多功能掛繩 + 官方限量海報」，數位專輯也將在在8月17號全球數位平台同步上架，至於實體專輯則會隨後在台發行。

(中時 )