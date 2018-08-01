久病男車內開瓦斯尋短 警鬼門關前救回

2018年08月01日 09:30 中時 呂筱蟬

久病男車內開瓦斯尋短，所幸撿回一命。(警方提供)

桃園市大園區一名56歲的許姓男子因久病厭世、精神不穩定，7月31日下午開車到大園區甘塘路旁空地，在車內開瓦斯意圖輕生，大園警方巡邏經過及時發現，通知救護人員前來將許男送醫，將他從鬼門關前救回。

大園分局潮音派出所警員李志騏、林亭翰巡邏經過甘塘路時，在路旁的空地看見一輛自小客車停著不動，覺得有異上前查看，竟發現車內躺著一名男子，且副駕駛座地上還有一桶瓦斯，員警驚覺不對勁將車門打開，車內隨即飄出濃濃瓦斯味，而駕駛座的許男昏迷不醒，員警立即通知救護人員前來將他送醫急救，所幸經治療後已無大礙。

許男女兒接獲通知後趕至醫院，向員警表示父親因患有風濕痛、糖尿病及焦慮症等疾病，近年來身體及精神狀況不佳，目前由母親及弟弟照顧。但因母親是印尼人有時會離家幾天返鄉探親，弟弟白天也要上班，父親獨自在家的時候就會胡思亂想，覺得活著沒有意義，至今已有3次試圖輕生的情形，還好都被及時阻止，沒有發生意外。

許男女兒表示會多和家人溝通，加強關心父親身心狀況，讓他有被重視的感覺，也很感謝熱心員警的及時協助。

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