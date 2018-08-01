2006部角逐台中動畫影展 100部短片出線10月放映

2018年08月01日 09:39 中時 潘鈺楨

以《茉莉人生》聞名國際的文森帕何諾，新作《死神練習生》入圍國際競賽。（台中國際動畫影展提供）

《男孩的周末假期》在安錫動畫影展拿下評審團獎及觀眾票選獎。（台中國際動畫影展提供）

邁入第4年的台中國際動畫影展，影展招牌單元「短片競賽」今年報名件數首度突破2000部，創下影展創辦以來新高！今年初選評審從來自92個國家，共2006部報名作品中，選出了100部動畫短片，除了有去年學生組首獎得主再次帶來新作外，還有不少動畫界的老將新秀將同場較勁。影展期間將從中評選出總獎金120萬的8部得獎作品，以及2項票選獎。

台中國際動畫影展去年首度辦理「國際徵件」，向世界各國動畫創作者招手，期望透過影展擴大國內外創作人才的國際交流，吸引超過1千8百件作品參加，並有多組國內外創作者來到影展與觀眾交流。今年，主辦單位台中市影視發展基金會除了延續去年「短片競賽」及「學生短片競賽」，更增設「臺灣短片競賽」及「臺灣學生短片競賽」兩組競賽項目，希望更彰顯台灣優秀的動畫創作者。在歷經四個半月的徵件及三個月由六位初審委員分組評選後，共選出100組入圍作品進入決選，將在今年十月動畫影展讓觀眾一睹為快，看誰最後能拿下大獎。

擔任本屆「短片競賽」及「臺灣短片競賽」初選評審召集人的導演馬匡霈表示，今年入圍影片的多樣性更勝以往，媒材與創新風格也不斷讓評審驚艷，透過不同的表現手法來探討類似議題，兩個短片競賽項目在評選過程中經歷了一番拉鋸，評審們歷經七個多小時的馬拉松會議才確定入圍名單。另外，擔任「學生短片競賽」及「臺灣學生短片競賽」初選評審召集人的導演廖偉智也說，今年學生組作品的表現水準都相當高，有的作品甚至「比專業更專業」，展現出學生們不受限制，天馬行空的創造力，每部入選影片除了兼具藝術性和純熟技術，更都具備獨到觀點。

台中市影視發展基金會執行長林盈志表示，今年的入圍作品來自全球28個國家及地區，其中更不乏來自四大動畫影展的作品在台首映，包括甫拿下法國安錫動畫影展評審團獎、觀眾票選獎的《男孩的週末假期》（Weekends）、評審團特別提及的《自行車選手》（Cyclists）、薩格勒布動畫影展最佳動畫短片的《墜落》（La Chute），而多年前以《茉莉人生》轟動全球影壇的文森帕何諾，這次也有風格截然不同的新片《死神練習生》（La Mort, Père et Fils）前來參展，基金會現正積極邀請所有入圍者來台中與影迷朋友見面，也希望觀眾朋友把握這次難得機會。

今年台灣作品共有26部入選，有許多都已獲得國內影展的肯定，例如入圍金馬獎最佳動畫短片的《(迷)留》、獲得金穗獎最佳配樂肯定的《我們的月亮》、入圍台北電影節最佳動畫片的《{ Si So Mi }》和高雄青春影展銀獎得主的《一如往常》等。此外，曾以《撞擊測試》獲得2016年TIAF動畫影展肯定的薛佑廷導演，今年再以新作品《風箏》入圍競賽，而曾獲得金馬獎肯定的史明輝導演，今年也帶著與知名作家駱以軍合作的《小兒子》回到動畫影展，集合近一年台灣老將與新秀的精彩創作都可在本屆台中國際動畫影展一網打盡！

本屆的初選評審包括曾以《「我說啊，」我說。》獲得安錫動畫影展肯定的導演馬匡霈、知名策展人及動畫創作者謝珮雯、中華藝術學校多媒體動畫科科主任劉琬琳、參與《BBS 鄉民的正義》擔任動畫總監的廖偉智導演、去年以《關於他的故事》獲得2017動畫影展最佳台灣短片及觀眾票選雙料獎項肯定的動畫導演楊詠亘，以及台灣當代原創動畫論壇創辦人蕭弘林等六人。

2018台中國際動畫影展將於10月11日（周四）至10月16日（周二）在台中站前秀泰影城S2館與台中凱擘影城舉行，所有入圍作品都將在影展期間公開放映，並於16日舉辦的頒獎典禮上公布得獎名單。有關更多影展精彩片單及周邊活動詳情，敬請密切鎖定台中國際動畫影展官方網站twtiaf.com及FACEBOOK粉絲頁：facebook.com/tiaf.taichung。

(中時 )