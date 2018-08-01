民調不利連任 阿扁曝蔡英文身邊藏大隱憂

2018年08月01日 09:40 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

總統蔡英文上任以來，推出許多政策不得民心，民調直直落。據最新民調結果，57.7%民眾不支蔡英文總統競選連任，若要選連任，蔡英文僅贏過國民黨主席吳敦義，前總統馬英九雖然65.1%的民眾不支持他選連任，但一旦參選，也以40.8%贏過蔡英文的39.5%。對此，前總統陳水扁臉書「新勇哥物語」指出，蔡英文的問題是「周邊的人」，他質疑說好話不是真話，對總統會有幫忙嗎？

前總統陳水扁在臉書新勇哥物語指出，距離2020總統大選投票還有一年半，選情瞬息萬變，誰輸誰贏仍言之尚早。他說從2020總統大選選情評估，自然可以看到2018年地方選舉的可能選情變化。好比說台北市長柯文哲，僅管多數不贊成他選2020總統，但真的投入2020選舉，除了賴清德院長外，在三角堵的三強鼎立之戰，如果柯文哲對上蔡英文，國民黨不管提名吳敦義、朱立倫或馬英九，柯文哲全都贏。柯的支持度約32%～40%，居高不下。蔡英文則維持25%～27%，變化不大，有消有長的柯文哲則看國民黨提名誰而有起伏。但蔡英文的25%~27%也不是綠營基本盤。如果是賴清德出馬角逐，三人競爭，不只獨佔鰲頭，他的支持度34%～39%，也都超過蔡英文9%～12%。

究竟蔡英文問題出在哪？勇哥說「應該是周邊的人吧？說好話不是真話，對總統會有幫忙嗎？」勇哥指出，據民調，在所有可能的競爭對手中，蔡只能贏吳敦義，其他與藍單一對決，或與藍白對抗，不管是誰代表國民黨，蔡全都輸；為什麼會這樣？問題又出在哪裡？勇哥說一定可以找到原因的。

(中時電子報)