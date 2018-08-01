民調不利連任 阿扁曝蔡英文身邊藏大隱憂

總統蔡英文。(中時資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

總統蔡英文上任以來，推出許多政策不得民心，民調直直落。據最新民調結果，57.7%民眾不支蔡英文總統競選連任，若要選連任，蔡英文僅贏過國民黨主席吳敦義，前總統馬英九雖然65.1%的民眾不支持他選連任，但一旦參選，也以40.8%贏過蔡英文的39.5%。對此，前總統陳水扁臉書「新勇哥物語」指出，蔡英文的問題是「周邊的人」，他質疑說好話不是真話，對總統會有幫忙嗎？

前總統陳水扁在臉書新勇哥物語指出，距離2020總統大選投票還有一年半，選情瞬息萬變，誰輸誰贏仍言之尚早。他說從2020總統大選選情評估，自然可以看到2018年地方選舉的可能選情變化。好比說台北市長柯文哲，僅管多數不贊成他選2020總統，但真的投入2020選舉，除了賴清德院長外，在三角堵的三強鼎立之戰，如果柯文哲對上蔡英文，國民黨不管提名吳敦義、朱立倫或馬英九，柯文哲全都贏。柯的支持度約32%～40%，居高不下。蔡英文則維持25%～27%，變化不大，有消有長的柯文哲則看國民黨提名誰而有起伏。但蔡英文的25%~27%也不是綠營基本盤。如果是賴清德出馬角逐，三人競爭，不只獨佔鰲頭，他的支持度34%～39%，也都超過蔡英文9%～12%。

究竟蔡英文問題出在哪？勇哥說「應該是周邊的人吧？說好話不是真話，對總統會有幫忙嗎？」勇哥指出，據民調，在所有可能的競爭對手中，蔡只能贏吳敦義，其他與藍單一對決，或與藍白對抗，不管是誰代表國民黨，蔡全都輸；為什麼會這樣？問題又出在哪裡？勇哥說一定可以找到原因的。

(中時電子報)

文章來源：陳水扁新勇哥物語臉書

他分析推倒民進黨的數張骨牌 最致命的是...
百輛「嗆聲公車」開進高雄 羅智…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。