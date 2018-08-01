失意男與厭世女 時隔26年基努李維再與薇諾娜瑞德談情

2018年08月01日 09:42 中時 潘鈺楨

基努李維（左）不當殺神，《婚禮冤家》改當「厭世情人」。（甲上提供）

好萊塢動作男星基努李維、《怪奇物語》女神薇諾娜瑞德四度攜手合作的喜劇《婚禮冤家》，敘述兩個冤家在前往一場渡假婚禮途中認識人明明互看不順眼，最後卻在一次又一次的鬥嘴之中被彼此深深吸引。兩人針鋒相對的台詞裡充滿著吐槽、嘴賤和幹話，完美詮釋時下新世代的「厭世愛情」。儘管距離兩人初次合作已經過了26年，基努與薇諾娜卻絲毫看不出老態，讓粉絲驚呼：「他們是喝了防腐劑嗎？」

基努李維這次在《婚禮冤家》中不當殺神，轉當嘴賤的失意男，光是電影預告中厚臉皮插隊橋段就完全翻轉了他深入人心的「殺神」形象，「超厭世」的反差萌立刻吸住粉絲目光。他和女神薇諾娜瑞德曾在奧斯卡大導法蘭西斯科波拉執導的《吸血鬼：真愛不死》中飾演未婚夫妻，但其實沒有太多親密戲，26年後兩人終於在《婚禮冤家》中飾演情侶，基努李維表示能跟薇諾娜再次合作真的很開心，每天對戲都笑不停，他笑言：「我們在電影裡不斷地吵架，但台詞真的超爆笑，我都覺得我們開心過頭了。」基努表示雖然自己不常演愛情電影，但實在太喜歡《婚禮冤家》劇本的幽默感因此接演，而他和薇諾娜在電影中各種「超展開」的戲劇性發展也會讓觀眾笑到歪腰。

琳賽(維諾娜瑞德飾)受邀前往前未婚夫的渡假婚禮途中，遇見了前未婚夫同母異父的哥哥法蘭克(基努李維飾)，這對社交能力超差的失意男與厭世女，從機場初次相遇就互看不順眼。但在主辦方的刻意安排之下，兩個「社會邊緣人」不管搭機、住宿、用餐座位，甚至連按摩都被排在隔壁，天生一pair的他們在一次又一次的鬥嘴中漸漸互有好感，但骨子裡的厭世因子讓彼此都不敢交出真心。究竟這對冤家在旅途的最後，是否能終成眷屬呢？電影9月7日在台上映。

(中時 )