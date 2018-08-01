獨家》IG打卡最「上相」！煙波大飯店宜蘭館明正式開賣

2018年08月01日 10:10 工商 姚舜

〈煙波大飯店宜蘭館〉以泡泡為主題打造多樣休閒娛樂空間，預料將吸引網紅網美在其中打卡。（攝影／姚舜）

〈無限泡泡區〉的天花板與四面牆都是鏡子，旅人置身其中在每個角度都可以看到自己。（攝影／姚舜）

〈粉紅泡泡區〉是由知名地景彩繪藝術家「藍色隧道」操刀設計，巧妙運用「視覺錯」打造粉紅泡泡梯間，以不同視野並可看到不同「風景」。（攝影／姚舜）

〈點點光轉〉用泡綿製作設計虛實積木牆，大小朋友可以在此手腦並用玩立體圈圈叉叉益智遊戲。（攝影／姚舜）

〈煙波大飯店宜蘭館〉以各種不同樣態的「圈圈」，規畫出一個遊憩空間，在這裡並可俯瞰蘭陽平原並遠眺龜山島。（攝影／姚舜）

〈煙波大飯店宜蘭館〉每天晚上會在館內餐廳舉辦「暗黑派派」主題派對，利用霓光與螢光營造綺想空間，服務人員身上亦都有發光遊戲道具。（攝影／姚舜）

「扭扭手指」是「暗黑派派」時提供客人彼此挑戰的「螢光手指桌遊」。（攝影／姚舜）

煙波大飯店宜蘭館辦「暗黑派派」時，會提供各種螢光道具與遊具讓小朋友玩得很High。（攝影／姚舜）

宜蘭被稱為「雨城」，〈煙波大飯店宜蘭館〉的以藍色泡泡和漣漪地毯，形塑雨過天青意象。（攝影／姚舜）

〈煙波大飯店宜蘭館〉的豪華4人房，適合家庭度假。（攝影／姚舜）

〈煙波大飯店宜蘭館〉的尊榮客房，裝潢設計時尚優雅。（攝影／姚舜）

放置在客房窗邊的彩色沙發與抱枕，在陽光映照下暖意十足。（攝影／姚舜）

〈煙波大飯店宜蘭館〉的餐廳除提供西式套餐，並有用牛肉、牛筋與牛肚烹調的美味〈牛肉麵〉可以選擇。（攝影／姚舜）

〈煙波大飯店宜蘭館〉餐廳提供的〈海鮮粥〉，食材用料豐富多樣，味道很好。（攝影／姚舜）

〈塔香酥炸米血〉是將片薄的米血糕油炸，口感酥脆並帶有九層塔香，既開胃、又下酒。（攝影／姚舜）

到宜蘭度假下榻〈煙波大飯店宜蘭館〉，可就近到宛如公園的宜蘭縣府散步休閒。（攝影／姚舜）

在宜蘭縣府隨時可以看到飛鳥棲息在樹梢，點點剪影宛如五線譜上的音符。（攝影／姚舜）

宛如公園的宜蘭縣府距〈煙波大飯店宜蘭館〉，步行只要3分鐘，滿園綠意、環境清幽。（攝影／姚舜）

在琥珀色燈光照射下，入夜後的〈煙波大飯店宜蘭館〉的風情與白天截然不同。（攝 影／姚舜）

宜蘭飯店開不完！煙波國際觀光集團斥資16億元打造的第5家連鎖據點〈煙波大飯店宜蘭館〉，將於明（8/2)日起試營運，為在競爭激烈的宜蘭休閒度假飯店市場與同業形成區隔差異，煙波國際觀光集團的設計團隊發揮「原生創意」，賦予飯店與市場同業截然不同的風格氣韻，以「泡泡」為主題打造多元娛樂體驗空間，透過漂浮、流動與堆疊的各種泡泡，以及極具巧思的「暗黑派派」黑夜螢光派對，帶給旅人無限想像，也讓飯店館內充塞著許多很「上相」的IG打卡景點，不僅流洩「為網紅網美而生」的氣質，也希望讓小朋友沈耽其流連忘返。

位在宜蘭縣政特區、距縣府步行僅3分鐘的煙波大飯店宜蘭館，地上9層、地下3層，有240間客房。建築師以紅棕色牆面為基底，搭配白色系六角外牆設計，讓外觀展現交錯編織的蜂巢式立面意象。在陽光與琥珀色的光線投射映照下，飯店的白天與夜晚各有不同的表情，活潑、多變，且自成一格。

為了全力爭取親子家庭青睞，進而提高飯店平均房價，國內愈來愈多休閒度假飯店興起一股「參考」、「學習」與「COPY」蘭城晶英酒店「成功方程式」的熱潮，讓小朋友在館內到處開著電動小汽車趴趴走，或是在客房中弄個小帳蓬感受露營氛圍，「有樣學樣」的結果，使得休閒度假飯店的同質性日高，實際上卻又無法撼動蘭城晶英酒店「親子度假酒店霸主」地位。

煙波大飯店宜蘭館的設計團隊頗爭氣，也很有骨氣，沒走「人家成功，我跟進」的路，而是掌握新世代旅人「到那裡旅行度假都要打卡上傳」的流行趨勢，以原生創意將飯店打造為一「粉紅泡泡飯店」，由軟體到硬體、由戶外至室內，讓「泡泡」看得到、摸得到，甚至嘗得到、喝得到，傳遞了浪漫的體驗。而這也是此宜蘭最新休閒度假飯店最與眾不同之處。

煙波大飯店宜蘭館的設計團隊以或大或小、或虛或實，或透明或粉彩色的泡泡，在館內打造了「漂浮」、「無限」、「玩轉」、「流動」與「粉紅」等5個不同主題的泡泡區，利用視覺錯位、鏡面反射，或是地景藝術與牆面裝置，營造出綺幻、浪漫與溫柔的想像與「風景」，旅人置身其中很「上相」，禁不住地想上IG打卡、PO文、上傳。

「暗黑派派」是煙波大飯店宜蘭館的另一大「亮」點，設計師利用紫光與霓光和螢光，將晚餐時段後的餐廳搖身一變為「夜晚不無聊的歡樂場域」。大小朋友來到這裡，可以享玩螢光桌遊與道具，品嘗發光的飲料與食物，或是與身上會發光的服務人員互動。

煙波大飯店宜蘭館的另一個「與眾不同點」是，為了迎合旅人不時段入住的需求，飯店在官網上獨家推出了「晚點入住、晚點退房」的獨家限定服務，提供兩個時段讓旅人入住選擇，不論下午三點或下午六點入住，皆可享受20小時住好住滿的完整住宿體驗，此一貼心服務讓旅客可以更彈性的規畫旅程。

除此，為讓客人可以「完全睡到自然醒」，不必擔心錯過隔天的早餐，煙波大飯店的早餐亦索性以早午餐的型式服務，從清晨一供餐到下午1點半，非常貼心。

隨著旅館飯店數量持續增加，宜蘭的休閒度假飯店市場已成為一級戰區，煙波大飯店宜蘭館不計流俗、走自己的路，打造新風格、傳遞新的體驗，能否受到新世代旅人的垂青，自明（8/2）日起正式接受市場考驗。

(工商 )