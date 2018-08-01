獨家》IG打卡最「上相」！煙波大飯店宜蘭館明正式開賣

宜蘭飯店開不完！煙波國際觀光集團斥資16億元打造的第5家連鎖據點〈煙波大飯店宜蘭館〉，將於明（8/2)日起試營運，為在競爭激烈的宜蘭休閒度假飯店市場與同業形成區隔差異，煙波國際觀光集團的設計團隊發揮「原生創意」，賦予飯店與市場同業截然不同的風格氣韻，以「泡泡」為主題打造多元娛樂體驗空間，透過漂浮、流動與堆疊的各種泡泡，以及極具巧思的「暗黑派派」黑夜螢光派對，帶給旅人無限想像，也讓飯店館內充塞著許多很「上相」的IG打卡景點，不僅流洩「為網紅網美而生」的氣質，也希望讓小朋友沈耽其流連忘返。
位在宜蘭縣政特區、距縣府步行僅3分鐘的煙波大飯店宜蘭館，地上9層、地下3層，有240間客房。建築師以紅棕色牆面為基底，搭配白色系六角外牆設計，讓外觀展現交錯編織的蜂巢式立面意象。在陽光與琥珀色的光線投射映照下，飯店的白天與夜晚各有不同的表情，活潑、多變，且自成一格。
為了全力爭取親子家庭青睞，進而提高飯店平均房價，國內愈來愈多休閒度假飯店興起一股「參考」、「學習」與「COPY」蘭城晶英酒店「成功方程式」的熱潮，讓小朋友在館內到處開著電動小汽車趴趴走，或是在客房中弄個小帳蓬感受露營氛圍，「有樣學樣」的結果，使得休閒度假飯店的同質性日高，實際上卻又無法撼動蘭城晶英酒店「親子度假酒店霸主」地位。
煙波大飯店宜蘭館的設計團隊頗爭氣，也很有骨氣，沒走「人家成功，我跟進」的路，而是掌握新世代旅人「到那裡旅行度假都要打卡上傳」的流行趨勢，以原生創意將飯店打造為一「粉紅泡泡飯店」，由軟體到硬體、由戶外至室內，讓「泡泡」看得到、摸得到，甚至嘗得到、喝得到，傳遞了浪漫的體驗。而這也是此宜蘭最新休閒度假飯店最與眾不同之處。
煙波大飯店宜蘭館的設計團隊以或大或小、或虛或實，或透明或粉彩色的泡泡，在館內打造了「漂浮」、「無限」、「玩轉」、「流動」與「粉紅」等5個不同主題的泡泡區，利用視覺錯位、鏡面反射，或是地景藝術與牆面裝置，營造出綺幻、浪漫與溫柔的想像與「風景」，旅人置身其中很「上相」，禁不住地想上IG打卡、PO文、上傳。
「暗黑派派」是煙波大飯店宜蘭館的另一大「亮」點，設計師利用紫光與霓光和螢光，將晚餐時段後的餐廳搖身一變為「夜晚不無聊的歡樂場域」。大小朋友來到這裡，可以享玩螢光桌遊與道具，品嘗發光的飲料與食物，或是與身上會發光的服務人員互動。
煙波大飯店宜蘭館的另一個「與眾不同點」是，為了迎合旅人不時段入住的需求，飯店在官網上獨家推出了「晚點入住、晚點退房」的獨家限定服務，提供兩個時段讓旅人入住選擇，不論下午三點或下午六點入住，皆可享受20小時住好住滿的完整住宿體驗，此一貼心服務讓旅客可以更彈性的規畫旅程。
除此，為讓客人可以「完全睡到自然醒」，不必擔心錯過隔天的早餐，煙波大飯店的早餐亦索性以早午餐的型式服務，從清晨一供餐到下午1點半，非常貼心。
隨著旅館飯店數量持續增加，宜蘭的休閒度假飯店市場已成為一級戰區，煙波大飯店宜蘭館不計流俗、走自己的路，打造新風格、傳遞新的體驗，能否受到新世代旅人的垂青，自明（8/2）日起正式接受市場考驗。
(工商 )