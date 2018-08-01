美3D列印手槍合法前夕 遭法官勒令「暫停」

2018年08月01日 09:56 中時電子報 李靖棠

據美國有線新聞網（CNN）報導，美國當地時間將於8月1日、讓倍受爭議的3D列印手槍合法化，未來人人都可自行下載藍圖並製造「槍枝」。憂慮治安會雪上加霜的多州檢察官，於昨日聯手向聯邦法院提告，今傳出獲得西雅圖的聯邦法官拉斯尼克（Robert Lasnik）首肯、簽署臨時禁止令（restraining order），禁止「聯邦政府開放槍枝藍圖下載」，成功在上路前夕暫時擋下這可怕的政策。

帶領9州聯名控告川普（Donald Trump）政府、華盛頓州檢察長佛格森（Bob Ferguson）透過推特表示，「法官的命令相當清楚！我們應該要讓公眾安全，返回到聯邦做出這個災難性政策以前的狀態才對！」但3D列印手槍發明者、擁槍組織「Defense Distribution」創辦人威爾森（Cody Wilson）也嗆聲表示，除非看到實體的法官命令，否則他不會關閉網站或阻止用戶下載藍圖。

帶頭力抗3D列印手槍合法化、華盛頓州檢察長佛格森（圖中央）。（圖/美聯社）

AG Ferguson statement on court order blocking downloadable 3D-printed guns https://t.co/OQ4Rbs2T1D — WA Attorney General (@AGOWA) 2018年8月1日

所謂的「3D列印手槍」，又被稱為「解放者」（The Liberator），由發明家威爾森（Cody Wilson）於2013年創造出來，槍身透過3D列印技術製程、僅有撞針部分是金屬材質、其餘均屬於塑膠。雖然當年遭到聯邦警告且禁制，但威爾森於2015年提出抗告、並以憲法第一修正案（First Amendment）所保障的言論自由、與違背第二修正案（Second Amendment）中人民有權擁槍權益為由，於今年6月份和聯邦政府和解，讓這款「解放者」和藍圖重生。

Granted: Judge issues temporary restraining order blocking federal government from allowing distribution of downloadable 3D printed ghost guns — WA Attorney General (@AGOWA) 2018年7月31日

這種列印手槍，雖僅有單發子彈的威力，但任何人只要從網路下載藍圖後，無須申請、登記或檢查犯罪前科，而且槍枝本身沒有序號，不僅無法追查、更是任何年齡或背景的人都能擁有與使用，再加上塑膠槍身能躲開金屬探測器的追蹤，恐讓美國出現更多槍枝犯罪。

不過，法院的態度似乎和檢察官的期望仍存有落差，在「禁止令」新聞傳開後，法院發言人布里歐娜（Brionna Aho）公開表示，法官的命令並非要禁止該網站運作、而是讓製造與下載3D列印手槍藍圖回到先前違法狀態。但無論如何，至少暫時擋住該政策推行，可未來擁槍派將如何使用憲法第二修正案（Second Amendment）大打官司，恐怕仍是各州政府與檢察官們最傷腦筋的一塊。

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(中時電子報)