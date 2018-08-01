機車沒電一群移工無法回家 警察、店家深夜神救援

外籍移工從彰化來台中市逛街，沒想到電動機車沒電，幸好員警出手幫助找機車行幫忙充電，讓他們順利返家。（盧金足翻攝）

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台中市警六分局協和派出所員警撥打電話給熟識的機車行，車行老闆很熱心答應協助，將外籍移工的電動機車載回店內免費充電。（盧金足翻攝）

外籍移工也響應環保騎電動機車，但逛完街沒電力，差點回不了家；幸好台中市波麗士大人超熱心，連絡轄區內的電動機車行，順利協助一行人將機車電池充飽，讓這群從彰化來台中市逛東海夜市的外籍移工，電力滿格順利騎回彰化。

日前一群外籍移工遠從彰化市騎乘電動機車來到台中市東海夜市逛街，晚上11點多結束要返家時，赫然發現電動機車沒電，因當天為星期六且已夜深，附近機車商家多未營業，眾人陷入苦惱，「沒電怎麼發動機車？」。

台中市警六分局協和派出所警員鄭肇翔及鍾鋒祈於轄區內巡邏，經過西屯區台灣大道4段與國際街口時，遠遠就見到一群人圍著5輛電動機車手忙腳亂、不知所措。

員警見狀便驅車上前關心詢問，才得知是一群印尼籍外籍移工，他們利用假日從彰化騎著電動機車到東海夜市逛街，原本盤算短短幾10公里的路程應該有足夠電量可以負荷，沒料到雙載的重量，及上坡路段所須耗費的動能，從彰化來台中時，機車電量已消耗殆盡。

7人逛完街後，回家路卻因電動機車沒有電，不知該如何是好

，又因求助無門傷透腦筋，員警得知後主動跳出來幫忙，撥打電話給熟識的機車行，並將情況告知，車行老闆也很熱心答應協助，將外籍移工的電動機車載回店內免費充電。

移工們在得知能夠順利返家時，露出欣喜笑容，不斷向警方道謝，並要求與員警合影留下紀念，他們來台工作3年多，感受台灣人的熱情，對台中市員警的大力協助感謝不已，表示還要再來台中玩，台中真的是一個很棒的城市。

(中時 )

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