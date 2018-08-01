週末夜來動物園！聽音樂、喝好茶、品竹筍

2018年08月01日 09:54 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

貓熊「圓仔」邀約！週末夜來動物園聽音樂、喝好茶、品竹筍！炎炎夏日何處去？台北市立動物園的夜晚真的很不一樣，每年只有暑假開放8天。即將在本週末8月4日（六）登場的夜間開放活動，結合文山區公所、木柵區農會及文山親子館等，加碼舉辦一年一度的「2018文山茶筍節-夏夏叫親子音樂會」。

8月4日（六）邀請市民朋友在炎炎夏日裡，一同到動物園度過一個不一樣的週休假期。（台北市立動物園提供）

現場將準備在地生產的鐵觀音冷泡茶，讓民眾免費享用，舞台區亦將有一系列精采的藝文團體表演，星期六歡迎大家到動物園，共度一個充滿音樂和茶香的夏夜！

炎炎夏日何處去？台北市立動物園的夜間開放活動，每年只有暑假開放8天。（台北市立動物園提供）

台北市文山區農民種植的包種茶和綠竹筍遠近馳名，本週末8月4日（六）16：00起，台北市立動物園暑期的夜間開放活動，將結合「2018文山茶筍節-夏夏叫親子音樂會」，活動現場除了有木柵區農會春茶頒獎典禮、東山高中太鼓表演、明道國小扯鈴秀、親子舞台劇及魔術特技表演秀外，大門廣場亦設置農產品展示及各項保育教育宣導活動，民眾只要完成各站指定的趣味小遊戲，就有機會獲得精美的紀念品唷！

8月4日（星期六）歡迎大家到動物園，共度一個充滿音樂和茶香的夏夜！（台北市立動物園提供）

當天的夜間開放活動，還設置越南語教學、文化九宮格、釣魚配對等互動遊戲，參與的民眾可享用越南家常茶飲-朝鮮薊(atiso)茶以及越式甜點等，以加強國人對多元文化的理解，並提升新移民融入地方的適應能力。本次活動也特別邀請台北市文山親子館共同推出好玩又有趣的闖關遊戲，邀請0-12歲親子家庭共同參與，內容計有「爸氣十足-愛的記憶」、爸氣十足-愛的任務」及「爸氣十足-愛的印記」等三個闖關攤位，透過活動讓親子間感受愛的流動，期盼在父親節前夕，陪伴所有參與的家庭，提前度過一個別具意義的父親節，創造親子間共同的美好回憶。

歡迎大朋友小朋友一起來動物園，提前度過一個別具意義的父親節。（台北市立動物園提供）

此外，為了鼓勵在地居民參與，8月4日（六）15：30-19：00，凡設籍及居住在文山區的民眾，只要持相關證明文件，先到售票口旁的報到處驗證，領取代用券1張（1人1券），憑代用券即可免費入園，誠摯邀請市民朋友在炎炎夏日裡，一同到現場品嚐文山在地好茶，欣賞熱鬧活潑的親子舞台秀演出，度過一個不一樣的週休假期。

(中時電子報)