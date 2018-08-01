週末夜來動物園！聽音樂、喝好茶、品竹筍

8月4日（六）精采又有趣的「全能保育員」，扛竹葉或竹子比賽將再度登場。（台北市立動物園提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

貓熊「圓仔」邀約！週末夜來動物園聽音樂、喝好茶、品竹筍！炎炎夏日何處去？台北市立動物園的夜晚真的很不一樣，每年只有暑假開放8天。即將在本週末8月4日（六）登場的夜間開放活動，結合文山區公所、木柵區農會及文山親子館等，加碼舉辦一年一度的「2018文山茶筍節-夏夏叫親子音樂會」。

8月4日（六）邀請市民朋友在炎炎夏日裡，一同到動物園度過一個不一樣的週休假期。（台北市立動物園提供）

現場將準備在地生產的鐵觀音冷泡茶，讓民眾免費享用，舞台區亦將有一系列精采的藝文團體表演，星期六歡迎大家到動物園，共度一個充滿音樂和茶香的夏夜！

炎炎夏日何處去？台北市立動物園的夜間開放活動，每年只有暑假開放8天。（台北市立動物園提供）

台北市文山區農民種植的包種茶和綠竹筍遠近馳名，本週末8月4日（六）16：00起，台北市立動物園暑期的夜間開放活動，將結合「2018文山茶筍節-夏夏叫親子音樂會」，活動現場除了有木柵區農會春茶頒獎典禮、東山高中太鼓表演、明道國小扯鈴秀、親子舞台劇及魔術特技表演秀外，大門廣場亦設置農產品展示及各項保育教育宣導活動，民眾只要完成各站指定的趣味小遊戲，就有機會獲得精美的紀念品唷！

8月4日（星期六）歡迎大家到動物園，共度一個充滿音樂和茶香的夏夜！（台北市立動物園提供）

當天的夜間開放活動，還設置越南語教學、文化九宮格、釣魚配對等互動遊戲，參與的民眾可享用越南家常茶飲-朝鮮薊(atiso)茶以及越式甜點等，以加強國人對多元文化的理解，並提升新移民融入地方的適應能力。本次活動也特別邀請台北市文山親子館共同推出好玩又有趣的闖關遊戲，邀請0-12歲親子家庭共同參與，內容計有「爸氣十足-愛的記憶」、爸氣十足-愛的任務」及「爸氣十足-愛的印記」等三個闖關攤位，透過活動讓親子間感受愛的流動，期盼在父親節前夕，陪伴所有參與的家庭，提前度過一個別具意義的父親節，創造親子間共同的美好回憶。

歡迎大朋友小朋友一起來動物園，提前度過一個別具意義的父親節。（台北市立動物園提供）

此外，為了鼓勵在地居民參與，8月4日（六）15：30-19：00，凡設籍及居住在文山區的民眾，只要持相關證明文件，先到售票口旁的報到處驗證，領取代用券1張（1人1券），憑代用券即可免費入園，誠摯邀請市民朋友在炎炎夏日裡，一同到現場品嚐文山在地好茶，欣賞熱鬧活潑的親子舞台秀演出，度過一個不一樣的週休假期。

(中時電子報)

文山區公所網站
大爆發! 上千台娃娃機進駐 逆轉… 莫拉克風災10年前夕 南部3縣市簽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。