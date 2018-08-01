小時也玩熊娃娃！ 伊旺麥奎格徹底融入《摰友維尼》

2018年08月01日 10:39 中時 潘鈺楨

小熊維尼幫助長大後的克里斯多弗羅賓找回自己。（迪士尼提供）

伊旺麥奎格繼在真人版《美女與野獸》替燭台盧米亞配音獻唱，最近又在《摰友維尼》裡，與每個孩子成長時期最好的朋友「小熊維尼」對戲！

伊旺麥奎格表示，他當初接下維尼人類好友克里斯多弗羅賓這個角色，主要是因為電影背景設定在羅賓成長為中年男人時期，「我尤其喜歡電影中父女的感情，羅賓是個不太親近女兒的父親，一直到小熊維尼再度出現在他生命裡，讓他修正了自己的錯誤。身為四個女兒的父親，讓我對此特別能體會」，伊旺甚至透露，他小時候也有一隻小熊玩偶，雖然不完全像維尼，卻是一隻很有趣的熊，與維尼對戲時，他常會想起小時候經常相伴的「老熊」。

伊旺十三年前就曾跟導演馬克福斯特合作過電影《離魂》，而在《摰友維尼》中，扮演羅賓太太的海莉艾特沃（在漫威電影中飾演卡特探員，是美國隊長在大戰時期的情人），也曾與伊旺合作過，伊旺說：「我跟海莉早在她剛從戲劇學校畢業時，就合作了伍迪艾倫的電影，當時就覺得她很有趣，所以當導演告訴我女主角是她時，我十分開心。」

伊旺麥奎格在《摰友維尼》裡，詮釋成人的克里斯多弗羅賓，為了搶救事業危機，拋棄了對妻子女兒的承諾，就在覺得人生徹底崩盤之際，他與小時候最好朋友維尼驚喜重逢，維尼帶著他回到百畝森林，並與跳跳虎等老友再次見面，並在維尼樂觀哲學引導下，讓羅賓重新思考了人生的真義。《摰友維尼》將在8月3日於全台上映。

(中時 )