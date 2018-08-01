莫拉克風災10年前夕 南部3縣市簽署聯合防災

2018年08月01日 10:11 中時 曹婷婷

莫拉克颱風10周年前夕、921地震20周年前夕，行政院農委會水土保持局台南分局、行政院南部聯合服務中心、台南市政府、高雄市政府及屏東縣政府1日於成功大學聯合舉辦「107年度南部區域聯合山坡地治理管理及莫拉克風災災研討會」，會中簽署「南部區域聯合山坡地防災合作協議」，期望未來透過聯防合作，整合中央機關與地方政府防災人力與資源，強化南部地區整體坡地防災能量。

國發會主委陳美伶表示，10年來每一場災害都是新的，不可能用上一次災害防救方式因應，莫拉克、921都是慘痛經驗，在這幾年間，不論颱風、地震，都挑戰過去的防災思維，防災不需要政治、口水，沒有人多厲害，防救災更不能本位主義，各縣市整合一起才能集中力量。

農委會水土保持局長李鎮洋指出，這場會議延續水保局4月召開土砂論壇會議結論，邀請國發會、行政院南部聯合服務中心、台南市政府、高雄市政府、屏東縣政府及產官學界等，結合地方政府坡地防災實務經驗，共同研討未來氣候變遷衝擊，極端降雨可能帶來的災害及因應對策。他以日本為例，過去是防災模範生，但一場暴雨造成200多人死亡，防災還有哪些可以努力的方向，值得好好探討。

台南市代理市長李孟諺表示，過去這些年，台灣遭受許多天然災害衝擊，政府面對這些災害造成民眾生命及財產的損失甚感遺憾，但同時也從這些災害中吸取寶貴經驗，讓我們有更好準備、保障市民安全。他也以日本日前的鋒面性降雨就造成200多人死亡，值得台南借鏡。

農委會水土保持局這次推動南部3縣市坡地區域聯防工作，希冀未來透過聯防合作，整合中央與地方政府防災人力與資源，藉由經驗分享與技術交流，強化市府團隊的坡地防災能量。

本次會議除進行簽署「南部區域聯合山坡地防災合作協議」外，由中央與地方政府及學術單位針對坡地防災實務經驗進行發表，共同研討未來氣候變遷衝擊下，極端降雨可能帶來的災害及其因應對策，讓台灣的防災能力及軟實力大幅提升，除了保護民眾生命財產安全，並期許進一步將相關技術輸出國際，晉升我國國際形象並創造國內防災產業輸出的商機。

(中時 )