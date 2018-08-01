花蓮公審幼童劣檢擬調澎湖 網崩潰：澎湖人錯了嗎！

2018年08月01日 10:06 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

花蓮地檢署檢察官林俊佑不滿女兒疑似被霸凌，濫用權力闖入幼兒園公審小小孩，重創檢察官形象。法務部檢察官人事審議委員會今早開會討論，擬決議將林俊佑改調到澎湖地檢署，消息一出，網友崩潰大喊「澎湖人錯了嗎！」

林俊佑護女兒，竟帶兩名警察闖入幼兒園辦案，有幼童嚇到當場便溺，事發後林俊佑遭火速起訴，並遭調職。林俊佑離譜行徑引起公憤，雖有發表道歉聲明，但聲明中還是將責任指向幼兒園處理不當，讓家長砲轟「沒有誠意」，法務部長蔡清祥也痛批「不齒」，要求嚴懲。

法務部檢察官人事審議委員會今(1日)開會討論，擬決議以人地不宜，將林俊佑調往澎湖地檢署，目前仍在開會中。「宅神」朱學恒得知消息，則在臉書表示，一個濫用國家公權力欺壓四歲小童的檢察官，過去所有的起訴案件可能都有問題，目前可能調職到澎湖。朱忿忿不平指出，「這樣對澎湖人公平嗎？都不會覺得太輕了嗎」

網友也同樣氣憤，紛紛留言替澎湖抱不平「澎湖人錯了嗎」、「是懲罰他還是懲罰澎湖人？」、「歧視外島地區的人民啊！難道非本島的人民都是二等公民...」、「流放邊疆的概念」、「澎湖現在是垃圾場嗎」、

也有網友一針見血地嘲諷「應該調去釣魚台…」、「改調南沙群島我就可以接受」、「澎湖的小朋友們，跟這個檢察官叔叔的女兒玩時要小心喔」、「 去領離島加給，一種犯錯加薪的概念」、「去離島稱王耶，太爽了吧，該不會還有離島加給」。

(中時電子報)