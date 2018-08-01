新點子？高鐵延伸花東 網轟交長吳宏謀：敗家2.0

2018年08月01日 10:14 中時電子報 戴安瑋

爭議多時的高鐵延伸屏東案有譜了，甫上任的交通部長吳宏謀表示，該案應以整體國土規畫來看，不能只考量延到屏東，將來若有機會可延伸到花東。對此，網友轟說，「又是大錢坑，台灣不破產才怪」、「敗家2.0，台幣變日幣」、「能力有問題才會幹話一堆」、「幹話部長」。

高鐵南延屏東案因各界看法不一，已吵了近兩年，交通部前任部長賀陳旦去年底委託顧問公司評估，預計月底提出，在延伸路線方面，計提出二方案，一為從高雄燕巢岔出，經費500億元，車站與台鐵六塊厝共站；二是從左營分岔，經費489億元，車站與台鐵增設通勤站共站，尚未定案。至於站址方面，提出台鐵屏東車站、六塊厝車站、六塊厝農場三方案。

吳宏謀是在接受《聯合報》專訪時做了以上表示，並說，高鐵延伸屏東站址可行性評估期末報告預計月底提出，無論顧問公司提出那些方案，考慮未來性及延伸發展可能性都是應該的，希望軌道運輸範圍可合理放大，才能提升服務範圍，讓整體路網、效益提升。

吳宏謀另強調，台鐵電氣化必須在2020年完成，「台鐵優化升級、服務水準提高，是必然趨勢」，至於票價到時是否會調整，他說，「調整票價前，一定要先調整品質。」

對此，網友紛在ptt、網路上留言痛批，「台灣缺電，還要蓋高鐵？」、「先把花東鐵路雙軌電氣化完成吧。至於環島高鐵?遠不如環島高速公路有用」、「高鐵即將降格為高級自強號」、「太棒了部長，還有高鐵蘭嶼和綠島以及澎湖站」。

另有網友說，「又是大錢坑，台灣不破產才怪」、「最好上玉山，阿里山。敗家2.0。果然是功德派的不（部）長。台幣要變日幣啦！」、「這個政府由上到下，秀幹話無底限，真是令人嘆為觀止」、「講幹話真的是當官必備的技能」。

(中時電子報)