邦交ODA首例 我援海地輸電網拼年底前簽約

2018年08月01日 10:48 中時 陳建瑜

海地總統摩依士今年訪台時，與蔡英文總統簽署《聯合公報》，同意成立高階工作小組，在60天內規劃雙邊合作領域。消息人士表示，今剛滿2個月，雙邊高層對話早已啟動，海地非常積極，其中「大太子港輸電網」已進入簽約前諮商，至少年底前完成簽約，若順利，將成為邦交國ODA首例。

「大太子港輸電網」是雙邊高階工作小組討論計畫之一，海地方面初估預算約45億台幣。摩依士曾向我方高層表示，「希望在他任內要趕快執行」，尤其供電問題是他的競選承諾，因此摩依士希望在其未來僅剩兩年多任期內完成。

消息人士指出，輸電網計畫內容涵蓋興建變電所、電力輸配線的長度、電塔等，最終提供駐在國的工作人員自主維護能力訓練，我方必須要把當地工作人員最好訓練及維護機制，這很重要。

不過，海地時常受到天然災害，影響當地基礎建設，消息人士強調，我方在規劃中也考量地形、氣候變化等因素，光是要選擇重新建立或改善原有電廠都再三評估，這並非簡單之事，初步估計電網的工期至少24個月。

消息人士還說，未來不止這個計畫，「全部都動起來」，未來還會陸續派團。

消息人士表示，若這項電網計畫順利簽約，將成為具體落實邦交國ODA的首例，也代表我方一路走來堅守承諾。

不過，過去許多邦交國曾與我談完計劃後，卻又與我斷交，我方對此的防範機制，消息人士指出，商業貸款有其貸款機制，將來有問題，就是到紐約打官司；此外，所有的貸款都是用在我方商人身上。

對於台海邦交，消息人士說，中共對海地有戰略思考，但摩依士願意來台，就是很大的正面訊號，摩依士是生意人，他想為海地做點事，因此啟動「改變列車」，希望能夠盡快啟動，我方也讓他感受到政府講話算話，說到做到。

對於接續鞏固其他國家的邦交，消息人士表示，在貿易上，盡量讓邦交國對我貿易出超，我對他逆差，藉由順差與逆差而固盤。

消息人士還說，在投資上，政府也積極在加強，未來將以「PPP」，即公部門與私部門合夥投資，在邦交國的工業、農牧、基礎建設上著手，著重在「投資面」強化。

(中時 )