教育局長失言嗆新北基隆 柯P：明星學校迷思應檢討

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台北市教育局長曾燦金昨天在議會備詢時被問到，全市不少額滿學校都有跨縣市就讀的學生，議員認為排擠戶籍在北市的學生受教權益，曾當場回應「他也希望新北、基隆辦好一點」。發言一出引發基隆、新北不滿，質疑該發言傲慢又充滿階級意識，市長柯文哲今早出面緩頰，跨縣市就學是事實，但台北市內跨學區就讀更嚴重，應該檢討關於明星學校的迷思。

柯文哲今剛好出席107學年度「新（連）任校（園）長布達暨宣誓典禮」，他一到場就對在場媒體笑說，鯊魚今天有新的餌。媒體追問，市長的意思是否也認為曾燦金失言？

柯文哲表示，跨區就學是一個現實、存在的現象，關於明星學校的迷思，還是要去檢討，以前他們家也曾被寄過戶籍，因為他家學區在中正國中，所以不只跨縣市，台北市自己裡面跨學區才多得是，明星學校的確是問題，真的是迷思還是有差？也要求教育局做些研究。他也說，其實市府內部針對超額學校、不足額學校做過分析，應該看看哪些學校去不足額學校，反而讓學校額滿，這樣就很厲害。

針對基隆、新北批評曾燦金說法傲慢，柯文哲重申，不是經營不好啦，最大問題還是對明星學校的迷思，台北市內跨學區才嚴重，尤其是國中階段。他強調，這時代就是這樣，跨區就讀是問題，是存在的現象，但有些校長很明顯，不足額學校一些校長調過去就好了，代表學校是可以經營的，還是要把問題解決掉。

(中時 )

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