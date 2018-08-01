貴婦開名車闖紅燈撞死工程師 網怒：垃圾三寶！

大同區鄭州路31日上午發生一起死亡車禍，一名機車騎士遭休旅車撞倒受傷送醫不治。（警方提供）

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中時電子報
許姓老婦駕駛休旅車撞上王姓工程師的機車，造成休旅車頭毀損．（警方提供）
7旬許姓婦人駕駛百萬休旅車在北市鄭州路、塔城街撞死王姓機車騎士，檢察官諭令20萬交保。（李文正攝）

北市昨發生一起死亡車禍，一名70歲貴婦開凌志（LEXUS）休旅車闖紅燈，撞死33歲工程師，還指責是對方違規，要求賠償休旅車損失，直到警方調閱監視器、並告知工程師死亡，貴婦才閉嘴。網友看到這則新聞，憤怒轟貴婦：垃圾三寶！

這起車禍發生在昨天（31日）上午9時許，許姓婦人駕駛凌志高級休旅車沿鄭州路西往東方向行經塔城街口時，疑因闖紅燈撞上橫向王姓年輕工程師的機車，王某當場彈飛重創頭部，送醫急救後不治，許婦經警方帶回偵詢後依過失致死罪嫌移送法辦。

據悉，71歲許婦是大同區在地的知名商界貴婦，她撞死人的消息傳開後，許多當地的知名商界聞人，紛紛透過管道向轄區分局表達關心。

近期年輕人遭撞死新聞頻傳，30日高雄一名14歲少女遭聯結車輾斃還拖行2公尺；另一名22歲交大高材生與父親騎單車外出，停路邊時遭轎車撞飛慘死，肇事車輛還逃逸。

網友憤怒表示，「標準該死的不死，不該死的卻死了」、「垃圾三寶」、「三寶無極限」、「支持三寶索賠(所以自己先下去陰間找當事人…)」、「年紀大了真的別開車了」。

更有網友表示「現在這種很多～台北街頭一堆...雙B、L的，都是明顯指標！恁北都閃很遠的～三寶每次車禍第一個就是說對方太快，對方違規，對方衝出來我沒看到」。

(中時電子報)

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