和平島公園週末開幕！陡峭奇岩、月色海岸秀奇幻

2018年08月01日 10:34 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

盛夏何處去？北海岸又有新景點了！文豪馬奎斯筆下的「奇幻世界」將出現在台灣？「2018北海岸夏日海洋慶典」系列活動，第二場「和平島公園開幕暨和平島大地音樂祭」將於8月4日(六)晚上6點至8點30分，在基隆和平島公園熱鬧登場。民眾當天於和平島公園粉絲團打卡留言並標記2位好友即可免費入園。

今(107)年為海灣旅遊年，北觀處與基隆市政府共同宣傳推廣充滿濃濃海洋風情的基隆觀光，曾被美國中文網票選為全球21個最美日出觀測點之一的和平島公園，經重新整修後，8月4日正式開幕。

奇岩大千世界。（北觀處提供）

白天有阿拉寶灣及潮間帶導覽活動、野餐派對及園遊會，晚上舉行開幕儀式及和平島大地音樂祭等精采活動，音樂祭表演卡司有超級星光大道賴銘偉、梁一貞等多名魅力歌手，免費開放國內外遊客共同參與唱遊和平島公園，在夏日沁涼的夜晚用悅耳音符為和平島公園開幕譜出序曲。

美哉和平島。（北觀處提供）

考量當天假日關係，為便利遊客到訪，北觀處提供免費接駁車，鼓勵民眾多搭乘大眾交通運輸工具，從下午2點至晚上10點，巡迴於和平島公園至海科館區域探索館沿線停車場間，及和平島公園至基隆火車站2條路線；開車的民眾，也請多利用附近周遭停車空間包含和一路、阿拉寶灣入口處、海洋大學、碧砂漁港及海科館區域探索館及和平島公園停車場等6處停車場，歡迎民眾多加利用。

8月4日和平島公園開幕當天，從早上8點30分起有阿拉寶灣深度導覽、11點及下午3點有2場潮間帶體驗課程、下午1點至5點金剛岩見面會及下午4點至6點星光草原野餐趣等活動，另開放夜間親水活動(親子戲水區)，讓民眾從早到晚可於園內體驗和平島知性及歡樂之美。

(中時電子報)