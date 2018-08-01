台大擬聘的玉山青年學者涉性侵 教長葉俊榮：人品很重要

教育部長葉俊榮（左四）今天主持國立大學新任及續任校長布達典禮。（林志成攝）

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林志成／台北報導

台大城鄉所將延攬的王姓玉山青年學者傳出涉及性侵，校方決定暫時不發聘書給他，教育部長葉俊榮今天表示，延攬優秀研究人員也要重視他們的人品，未來希望學校提報人選時要多做查證。

經教育部審議後，台大今年可以聘請1位玉山學者及11位玉山青年學者，不過其中1位城鄉所擬聘任的泰籍華裔王姓玉山青年學者，卻傳出過去在大陸任教時，曾涉及性侵、性騷擾女學生，台大因此決定暫時不發聘書，待調查完成後再決定後續怎麼處理。

據了解，這位王姓學者是哈佛大學人類學系博士、哈佛燕京學者，並持有麻省理工學院、牛津大學的碩士學位，學術經歷相當不錯。台大提出這個人選後，教育部已經審查通過他的聘任資格，不過由於傳出他涉及性侵事件，整件事因此打住。

葉俊榮表示，對於玉山（青年）學者計畫，除了要重視學術研究成果，也要重視他們的品德修為，台大暫時不發聘書給王姓學者，這個方向是對的，但教育部也希望未來各校提報玉山（青年）學者人選前，要先進行查證，以減少後續可能產生的爭議。

此外，葉俊榮今天也主持國立大學新任及續任校長布達典禮，他表示，大學所在就是希望所在，現在台灣每個縣市都有大學，希望校長們齊心努力，讓所管理的大學成為當地希望之所在。

今天新上任的國立大學校長有金門大學校長陳建民及體育大學校長邱炳坤等2人，此外，台中教育大學校長王如哲、屏科大校長戴昌賢及屏東大學校長古源光等3人則是續任。

(中時 )

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