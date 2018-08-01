乾淨的媒？環保署：一級致癌物排放量創歷史新高

2018年08月01日 10:50 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

深澳燃煤電廠引發空汙疑慮，根據環保署最新研究報告，一級致癌物砷的排放量，去年達到4.87噸達歷史新高，其中高達七成的來自燃煤！中興大學環工系教授莊秉潔在臉書表示，PM2.5中最毒的成分就是砷，研究報告顯示，受到全國燃煤發電量提升影響，一級致癌物包含砷、鉛、鎘、汞等，排放量皆有顯著上升趨勢，引發網友質疑「賴神說的〝乾淨的煤〞呢？」

環保署一級致癌物重金屬砷統計報告指出，2016排放量成長到4.87噸；2015為4.49噸，一年成長了8%，主要原因是燃煤量，從52295千公噸，成長到55040千公噸。從2005至2016之歷年排放量統計可看出，2016年達到歷史新高。

從排放佔比可看出，主要是燃煤電廠、燃煤汽電共生廠及燃煤鍋爐，佔比達71%。WHO發布的資料顯示，燃煤電廠所產生的PM2.5傷害人民健康超過核能千倍，肺腺癌位居台灣第七大死因，專家學者指出，很多不抽菸的人得到肺腺癌，其實跟PM2.5有很大關係。不禁讓人質疑，行政院長賴清德日前強調深澳電廠使用「乾淨的媒」是否乾淨？蔡政府非核家園的替代手段恐怕讓人民受到更明顯的危害。

(中時電子報)