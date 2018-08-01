金門發現迷航綠蠵龜 1周內連續第3隻

2018年08月01日 10:52 中時 李金生

綠蠵龜的背甲長可達153公分，體重可超過100公斤。（縣府提供）

〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉對綠蠵龜進行檢傷。（縣府提供）

綠蠵龜腹部有長約4公分、寬約3公分的孔狀傷口 ，另前鰭及後鰭均有感染跡象。（縣府提供）

綠蠵龜當作水母和海帶吃下的塑膠袋。（縣府提供）

〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉對受傷的綠蠵龜進行藥物注射。（縣府提供）

綠蠵龜可能遭受寄生蟲感染，導致擱淺或死亡。（縣府提供）

金門岸巡隊幹員昨（31）日在料羅港區內，發現1隻迷航的保育類綠蠵龜載浮載沈，縣府農林科協同〈金門野生動物救援暨保育協會〉安置處理，初步檢查發現腹部受傷，並有鰭肢感染跡象，將在診療後擇期野放重返大海 。

這也是金門繼日前在料羅港內及塔山電廠海域發現綠蠵龜後，1周內連續第3次發現待救的活體綠蠵龜，與過去每年平均發現約1-2隻，且多為死亡個體相較，情況有些異常，引起保育人士的關注。

昨天下午3時許，縣府接獲金門岸巡隊料羅安檢所通報，發現1隻海龜在港區內游來游去，擔心遭進出頻繁的船隻碰撞，趕緊打撈上岸暫置於水試所，丈量結果長約39公分、寬約36公分。〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉檢傷發現牠的腹部有長約4公分、寬約3公分的孔狀傷口 ，另前鰭及後鰭均有感染跡象。

縣府農林科長鐘立偉指出，第1隻的肌酐酸值偏高推測原因是背甲遭船槳擊傷所致，第2、3隻的肝指數偏高則可能和住血吸蟲感染有關。另昨天發現的第3隻則有低白蛋白血症，營養狀況不佳。

由於旋睪科的住血吸蟲被認為是世界各地海龜族群常見的寄生蟲，可能導致海龜擱淺或死亡，相關研究又提到以以青少年龜發生率較高，縣府將對這3隻安置中的海龜進行驅蟲處理。

鐘立偉指出，第1隻海龜自26日收容後，已經連續6天排出塑膠垃圾，顯示垃圾嚴重危害海洋生物的生存，長時間漂流於海上的塑膠袋，不僅型態像水母，在著生藻類後也像海帶，吃下大量垃圾的綠蠵龜不僅養份吸收不足，也增加擱淺或死亡的風險。

縣府也曾接獲釣客通報，在后豐港堤外發現海龜追咬垃圾，農林科呼籲民眾發現不尋常的海龜活動，應通報縣府緊急處理，攜手保護這些大自然的朋友。

(中時 )