北市酸新北桃基教育辦好點 基市府轟：把話收回！

針對台北市教育局長曾燦金（左）說出「希望新北、桃園、基隆教育辦好一點」的發言，基隆市政府教育處長陳素芬（右）對此要求北市府將發炎收回。（圖左劉宗龍攝／圖右張穎齊攝）

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台北市教育局長曾燦金7月31日在台北市議會答詢時說出「希望新北、桃園、基隆教育辦好一點，把孩子吸回去」的言論，基隆市政府教育處長陳素芬對此於今（1）日在基市府痛批「這是階級霸凌！曾局長一句話抹煞基隆市1000多位教育工作者努力，市府表達嚴正抗議，希望他收回發言！」

「基隆表達嚴正的抗議！」基隆市政府教育處長陳素芬表示，曾燦金沒有實際了解實務情形，而做出了不當發言，這句話已經抹煞了基隆市1000多位教育工作者的努力，希望北市府收回發言，還給基隆市教師應有的公道。

陳素芬說，基隆市從2015年至今，基隆小學新生設籍人數就有2600多人，基隆在地就學率超過100％，甚至有從雙北來基隆就學的學童；另外國中雖有少數的學生到雙北就讀，但北北基本來就是大台北生活圈，並非台北學校比較好、基隆就比較差。

陳素芬感嘆，北市本來資源就很豐沛，基隆雖沒那麼充裕，但市長林右昌相當重視教育，教育預算都超過35％，而這2、3年來，基隆教育真的完全不一樣，是全國數一數二、有口皆碑的，例如基隆已校校有創課教室，而「小一上英文」只有5個縣市、其中就包括基隆，她認為身為事務官或政務官發言要更審慎，否則會傷到大家情感。

(中時 )

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