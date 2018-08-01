小英出訪過境美國 陸方要美遵守「一個中國」

大陸外交部發言人耿爽。（圖/中新社）

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中時電子報

據澎湃新聞網報導，應巴拉圭新總統邀請、即將出訪中南美洲友邦的蔡英文總統，傳出獲得美國禮遇，將在境內轉機停留一事，雖尚未證實過境轉機地點是何處，但卻引起大陸方面的大聲抗議，甚至在小英總統出訪前，就不斷向美國施壓和「交涉」。

外媒稱我「南美唯一友邦」仍穩固 但真如此嗎？

大陸外交部發言人耿爽昨日在記者會時表示，「中方已多次表明立場，並已向美方提出嚴正交涉。我們一貫堅決反對，美方或其他與中國建交之國家安排這種『過境』行為。我們敦促美方恪守一個中國政策和中美三個聯合公報，不允許臺灣地區領導人『過境』，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中美關係大局和臺海和平穩定。」

巴拉圭是我國在南美「最後堡壘」，也是最讓人憂慮的一塊。（圖/中央社）

剛剛選出新總統的巴拉圭，是我國在南美洲「最後的堡壘」，本次參加8月15日的總統就職大典，勢必成為台巴邦誼的一大考驗，也將被以放大鏡檢視。《經濟學人》雜誌（Economist）曾分析兩國的邦誼與中國大陸的壓力，文章中認為，即將上任的新總統阿布多（Mario Abdo Benitez），從一開始就想拉攏大陸、進入南美洲的南方共同市場（Mercosur），並像先前巴拿馬一樣、赴北京開設貿易辦事處，藉此擴大巴國的貿易經濟；而當前大陸與台灣市場規模的差距，恐將成為外交現實中最殘酷的一塊。

新當選的巴拉圭準總統阿布多。（圖/美聯社）

台巴兩國自1957年建交至今、已有61年的時間，台灣除了援助金錢之外，還輸出警車、西班牙語字幕的電視劇，協助訓練學生與軍官；巴拉圭方面，則回報以商品、食品以及外交上的支持。但當面對近年砸錢不手軟，已向拉美國家借貸超過1,500億美元（約4.59兆台幣）的大陸，中華民國（台灣）該如何維護這塊「南美堡壘」，恐讓政府和外交官傷透腦筋。

(中時電子報)

文章來源：蔡英文將訪問巴拉圭並計畫“過境”美國，外交部提出嚴正交涉

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