東森幣上市全民來淘金 消費享10％回饋

2018年08月01日 11:38 工商 張佩芬

東森幣8/1隆重上市，只要於東森購物全通路消費，不限金額，通通都有10%東森幣回饋，東森幣一元等同現金一元，效期長可累積，除了購物可以折抵外，還能在東森購物APP上，用東森幣玩轉轉樂、拉霸遊戲和樂透摸彩，贏得更大獎項，最大獎MSC傳奇號西地中海遊輪11日四人行，歡迎全家一起來玩。

東森購物歡慶東森幣8/1正式上市，賺得方法及兌換活動都很大手筆，千萬不能錯過。如何獲得東森幣？您只要於東森購物全通路消費(特定專案商品除外) 包含電視、網路、App、型錄、MOD、專人OB、OTT等，可領取消費金額的10%的東森幣，東森幣結合舊有折扣金與折價券的優點，不僅使用效期延長至365天，還可累積，使用更方便、優惠多更多。

東森幣如何使用最划算？會員除了可以在購物折抵使用外，還能在東森購物APP，用東森幣玩遊戲，抽大獎，目前可以在東森購物APP玩到兩款遊戲，幸運轉轉樂和歡樂拉覇機。獎項包括：PRADA diagramme系列銀鏈方形斜背包、Dyson V8無線吸塵器和SONY智慧藍芽耳機等，歡樂拉覇機則是以小額東森幣抽更多東森幣。

如果不過癮，您還可以使用東森幣來玩樂透摸彩，月抽MSC傳奇號西地中海遊輪11日四人行、饗食天堂自助美饌10人份餐券；週週再抽【夏普】50型4K智慧連網電視、PHILIPS飛利浦Gaia滴漏式咖啡機，有多項好禮等你來拿，未來還將不定期推出更多優質遊戲，敬請期待。

東森購物表示，東森幣初期為東森購物平台流通使用，並與知名遊戲公司進行合作中；未來也不排除與市場上各大點數公司、銀行點數及哩程數作策略合作或轉點機制，為東森購物會員爭取最大福利。在購物折抵部份，您可以使用折價券、東森幣、得易Ponta點數，讓您折上加折省更多，東森購物要讓消費者幸福滿滿，幸福有感；一幣在手，妙用無窮。

(工商 )