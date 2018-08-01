陳其邁陣營批不接地氣 韓國瑜10字霸氣回嗆

2018年08月01日 11:05 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

年底選戰高雄市戰況激烈，國民黨高雄市長參選人韓國瑜日前稱與民進黨高雄市長參選人陳其邁競爭態勢是「五五波」，陳其邁競選辦公室發言人高偉勝則回批韓國瑜不接地氣，口才雖佳但政見天馬行空。對此，韓國瑜稍早在臉書以「除了批評，你們還會什麼？」10字霸氣回嗆。

高偉勝昨表示，韓國瑜對高雄毫無了解，根本不接地氣。對於韓國瑜提出捷運紅線延伸林園的主張，高偉勝指出，市府也早已正在規劃，而且陳其邁及林岱樺已提過。高偉勝諷刺表示，去年國民黨在立法院強烈杯葛前瞻基礎建設，韓國瑜也跟著反對在高雄建設捷運紅線跟黃線，如今卻改口稱支持高雄的軌道建設。

對此，韓國瑜在臉書發文提及，他昨天當一日導遊，向北台灣民眾推廣「高雄輕旅行」，更特別規劃了四個觀光主題。韓說他只想提出高雄的觀光亮點，來提升今年已衰退三成的高雄觀光業。

韓國瑜直言，明明是自己沒做好的事，有人卻硬把他提出的觀光主題扭曲成觀光路線，還想要掩蓋高雄經濟衰退的事實，沒辦法面對高雄又老又窮的真相，從來不解釋。韓質疑為什麼高雄舉債3000億？為什麼外流人口是六都之冠？為什麼GDP 增率、人均薪資是六都之末？

「我從來沒有唱衰高雄，是這20年來高雄被迫需要面對真相」。韓國瑜說他只是誠實的說出事實，努力地提出可行的解決方案，他說他現在做的就是拚命「行銷高雄」、「活化高雄」，讓高雄可以與台北分庭抗禮，並且成為東亞區域經濟的樞紐城市之一。

(中時電子報)