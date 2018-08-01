勉勵校長面對家長調整心態 朱立倫：就像有些議員超機車

新北市長朱立倫頒發「萬芳爭菲、合歡同慶」紀念陶盤給退休校長。（陳俊雄攝）

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8月1日是校長異動的時刻，新北市長朱立倫上午在市政府為新卸任及續調任校長舉行交接典禮中，期勉校長面對不同家長、不同挑戰時要調整心態，他還表示眾多家長就像議員一樣，「有些非常支持，但有些就非常機車」。

今年的新北市共有14位新任校長、10位校園長退休、54校園長連任、33位校園長調任，新北市長朱立倫上午親自出席在校長交接典禮中，並勉勵退休校長要繼續擔任教育界的志工，連調任校長及新任校長則要堅持教育理念。

朱立倫說，今年新、調、連任及退休校長共111位校長，其中14位新任校長雖然是菜鳥校長，但其實也都是教育界的老兵，知道教育的理念，他也齊面新任校長要把教育當作志業、而非職業，才能全心全意為下一代努力。

朱立倫說，現在社會經常把社會問題、經濟問題、政治問題等所有問題都歸咎到教育，因為教育是社會的根本，但他認為這樣的說法並不是在責怪教育，而是大家都認為教育的重要。

朱立倫表示，現在的校長不像以前那麼好當，以前校長向大家長說了就算，現在校長是行政的協調者、理念的傳達者、問題的解決者，不再是個發號施令的指揮者，所有的角色跟調整、作法的修正，所有的教育理念是為了孩子。

針對調任校長來到不同環境、面對不同挑戰，朱立倫表示在新環境中，家長需求不同，有些家長非常支持，有些家長「非常機車」，要調整心態面對不同環境、不同情況。接著他話鋒一轉表示，就像有些不同議員非常友善，但有些議員就超級機車，「你們也知道，對不對？」但校長就是要面對不同教育想法、教育理念。

江翠國小退休校長吳昌期分享表示，擔任校長要發揮帶頭示範功能，提醒教師以「專業」贏得家長與社會的敬重，以往為善不欲人知、關象牙塔裡辦教育的想法已經不合時宜，必須隨時追求創新、績效與進步。

(中時 )

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