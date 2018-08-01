老員工今早娶癌末妻 周遊病榻旁感動拭淚

李朝永（左起）、周遊及應曉薇（右）幫賴謹添證婚。（洪秀瑛攝）

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結婚證書上簽字。（洪秀瑛攝）
與醫護人員合影。（洪秀瑛攝）
賴謹添、錢小紅和兒子今早在台大醫院結婚。（洪秀瑛攝）

「阿姑」周遊和李朝永今年10月將舉行結婚40周年婚宴，今天一早在台大醫院爲當年旗下製作公司「永真」的資深執行製作賴謹添和癌末女友錢小紅證婚，陪同的還有市議員應曉薇及民政局副市長等人。新娘錢小紅忍著病痛穿上白紗接受大家祝福，她躺在病床上哽咽地說：「我會堅強活下去。」阿姑數度感動得拭淚，氣氛溫馨又感傷。

錢小紅是浙江姑娘，曾有段婚姻，和前夫育有1子已17歲，她和賴謹添在一起17年，1年多前覺得胸部痛，跑了好幾家醫院都檢查不出病因，曾在婦幼醫院認為是癌症，做了5次化療，後來轉診到台大醫院，才發現是乳癌末期。

賴謹添今早剛結婚，臉上未展笑容，卻難過得幾乎說不出話，他說女友住院後，由於兒子未成年，他自己也無法簽手術同意書，只能結婚才有名份，「我們在一起17年，沒想到現在會變成這樣，不跟她結婚真的對不起她，趁她有辦法時，趕快跟她結婚，醫生原本宣告只剩3個月，太太現在活了9個月了，我說要跟她結婚，她很開心。」

應曉薇則說，她最感動的是小紅手藝很好，即便病痛纏身，仍會做飯跟阿添送給萬華地區的獨居老人吃，也感謝台大醫療團隊在短短24小時之內替這對新人圓夢。

阿姑和李朝永今早9點多就到醫院，見證這對新人結婚過程，她最感動是看到賴謹添親吻小紅的那刻，令人鼻酸。她說，阿添從很年輕時就到她公司當小劇務，一路當到執行製作和導演，現在她看到小紅因病痛痛到想自殺，但為了阿添決定勇敢走到最後一口氣，很令仁感動，也感嘆阿添和太太發現得晚，其實乳癌很容易治療，身邊友人割除之後都好了。

阿姑說，每年生日都會招兵買馬，把舊員工找回來慶生，「這次我們好像有心電感應一樣，知道他（阿添）需要幫忙就過來了」。至於她自己的40週年婚禮，目前正訂製5套嫁紗以及價值不斐的珠寶首飾，向大家預告婚禮的裝扮將呈現女皇氣勢。

(中時 )

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