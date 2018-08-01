花蓮暖男修剪校樹完成 校長樹下頒獎致意

2018年08月01日 11:37 中時 范振和

花蓮市復興國小麵包樹多，成熟期常見大批掉落果實。（范振和攝）

花蓮市復興國小校長陳俊仁感謝暖男黃文聰義剪榕樹枝條，讓小朋友能夠愉快打籃球。（范振和攝）

放眼望去，花蓮市復興國小校園滿是高大麵包樹，校長陳俊仁擔心學童安全，又為欠缺經費苦惱，暖男黃文聰得知後，動員義剪完成，陳俊仁相當感動，特別在樹下頒獎致謝。

麵包樹是常綠大喬木，全棵具乳汁，內含油脂，烤後散發麵包味，故稱麵包樹，常作為行道樹及庭園觀賞樹種。陳俊仁說，由於果實營養，一到麵包果成熟時，校方都會公告，讓附近居民免費摘食。

不過，10餘棵麵包樹相當高大，民眾無法取得的高處果實，只有任其掉落，陳俊仁說，如果有學童在樹下遊戲，他很擔心會砸到頭，且滿地落果常帶來大批果蠅，囿於校方人力、財力不足，不知如何是好。

經營景觀設計公司的黃文聰得知後，花了一星期時間修枝剪樹，讓校園更加安全，教室更加明亮，打造了了一個快樂無憂的學習環境。陳俊仁1日在調任明恥國小校長前夕，特定在麵包樹下頒發感謝狀致意。

黃文聰不只修剪麵包樹，他看到操場一角，多棵老榕樹樹枝已垂至籃球板，小朋友打籃球不方便，他也順便修剪完工。他說，以前還有校工可幫忙整頓園環境，如今遇缺不補，不少學校相當苦惱，如果還哪些學校需要修樹，他願意當志工協助義剪。

(中時 )