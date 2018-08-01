遠東航空受理ALLN實用型代幣兌換機票 打造完美生活圈

旅客至專用櫃臺掃描QR Code進行ALLN提交，完成後即可兌換機票。圖：遠航提供

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各機場專用兌換櫃臺。圖：遠航提供

遠東航空成立61年來，始終追求通過創新為旅客提供最舒適、安全及便利的服務。隨著區塊鏈的應用趨勢的普及發展，遠東航空將在今年8月1日-8月12日開放體驗，於國內航線受理Huafu Enterprise Holdings Limited所發行的Airline and Life Networking Token/ALLN實用型代幣（以下簡稱ALLN）兌換機票，並於8月13日起正式實施。

此一創舉將讓遠東航空成為全台航空產業中率先擁抱區塊鏈技術的先鋒，並且成為航空區塊鏈應用推動者。

遠東航空發言人盧紀融副總表示，自2018年8月1日起至9月30日止，特別提供30枚ALLN兌換國內不限航線單程機票之優惠，搭機者為離島居民則為29枚ALLN，歡迎對區塊鏈應用有興趣的旅客前來體驗。同時活動期間內以ALLN兌換機票並搭機者，將有2名幸運兒有機會獲得各10枚ALLN，抽獎結果將於10月12日於遠航官方臉書公佈。目前僅先開放全省各國內航線機場臨櫃受理兌換，遠航官網線上兌換之機制已在開發中，將陸續公佈上線時間。

這次與遠東航空合作之ALLN專案經理Kevin表示，與遠東航空合作機票兌換是第一步，在未來更結合遠航所屬之樺福集團資源，整合旗下房地產建設、飯店、旅遊、餐廳、醫美等，讓擁有ALLN的旅客能兌換超過2萬個航班之機票，相關生活及旅遊產品，打造完美機能生活圈！

(工商 )

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