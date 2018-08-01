高雄》韓國瑜自比孫悟空鬧天宮 趙天麟：留天龍國鬧就好

2018年08月01日 11:44 中時 林宏聰

綠委趙天麟擔任陳其邁競選辦公室發言人團召集人，1日幫陳其邁回批韓國瑜。（林宏聰攝）

高雄市長選戰陳其邁起跑領先，但緊追在後的韓國瑜試圖縮小差距，戰況漸趨激烈，韓國瑜機智著稱，自比「孫悟空大鬧天宮」，先前一向冷處理的陳其邁只好調整策略，找來同樣口才辨給的同黨立委趙天麟擔任發言人團召集人；趙天麟1日首度上陣，直言「韓國瑜就交給我」，他說高雄不是天宮，「天龍國的孫悟空，請留在首都好好去鬧吧！」

國民黨高雄市長參選人韓國瑜連續2天在台北造勢，自比「孫悟空大鬧天宮」，想到什麼就說什麼，不過他也強調從來沒有「唱衰高雄」，而是誠實說出事實，並努力提出解決方案。

陳其邁1日發表經濟政策，特別脫稿演出提到「希望比政策，比汗水，而不是淪為比口水的選舉」、「要對自己充滿信心，當別人看好我們的時候，我們不要忙著唱衰自己」，令人聯想到是向對手韓國瑜喊話。

「韓國瑜就交給我吧！」會後媒體詢問陳其邁對韓國瑜「天宮說」的看法時，陪同出席記者會的趙天麟立刻跳出來解圍。

趙天麟說，韓國瑜自比孫悟空大鬧天宮，不過高雄一定不是天宮、更不是天庭，「台北天龍國比較像天宮！」

他強調，高雄需要會做事的人，韓國瑜試圖用文宣、自我催眠的民調影響選舉，相對陳其邁則是紮實提出許多重要政策，政策不見得能馬上吸引媒體標題焦點，卻是利民重要基礎，「反正選舉只剩下100多天，天龍國的孫悟空要鬧也OK，但請留在首都好好去鬧吧！」

(中時 )