高雄》陳其邁提維新八策 期許當招商引資經濟市長

2018年08月01日 11:48 中時 林宏聰

民進黨高雄市長參選人陳其邁1日上午開記者會，以「高雄一起發，繁榮好生活」為主軸發表經濟政策，他承諾當個招商引資的經濟市長，推動全民入股、創新財政平衡預算，並會從產業界尋找人才擔任副市長，整合產業政策。

陳其邁1日上午發表經濟政策，包括立委趙天麟、野村總研副總經理陳志仁、建築師趙建銘、義守大學公共政策與管理學系助理教授吳文彥等人全程陪同；陳其邁表示，初選結束後他展開傾聽之旅，足跡擴及德國、英國、荷蘭，尤其是人工智慧產業，很多跨國大企業對投資高雄都展現高度興趣，「要對自己充滿信心，當別人看好我們的時候，我們不要自己唱衰自己」。

他承諾，要當個招商引資的經濟市長，讓大型企業在高雄落腳生根；他並計畫成立城市級的台杉投資公司，利用全民入股，繁榮共享，一起從資金、技術面輔導加速新創、微創、青創產業；此外，過去重北輕南限制下，地方財政困難，未來必須透過創新財政、平衡預算，例如結合民間基金投入公共建設、將閒置房舍或土地成為投資經濟發展的動能等。

陳其邁更提出「經濟維新八策」具體作法，包括開闢橋頭科學園區，串連台南高雄科技走廊；加速傳產轉型，升級工業4.0；打造智慧城市，發展應用產業鏈；升級海空雙港，打造國家門戶計畫；發展綠能循環經濟；推動地方創生，地方農漁業；發展藝文、運動新經濟；建構大車站計畫，發展總部經濟。

立委趙天麟表示，初選時他提出高雄新經濟主張，很佩服陳其邁不僅完全融入，「維新八策」更具深度廣度，令人非常期待，尤其是運動、藝文經濟部分，相信「由英俊瀟灑的陳市長帶領我們，很快全世界的遊客都能到高雄享受運動經濟的新模式」，他願意帶著最大熱情支持協助，一起讓高雄成為充滿經濟發展動能的城市。

(中時 )