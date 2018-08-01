劣檢確定轉調澎湖 園長淚謝各界支持

花蓮何嘉仁黃姓園長（右二）在家長陪同下出面澄清並感謝家長支持。（許家寧攝）

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檢察官林俊佑被調至澎湖地檢，12多萬元薪水未來離島加給與值班費還可多領2萬。（許家寧翻攝）

花蓮地檢署檢察官林俊佑不滿女兒疑遭霸凌，竟帶刑警直闖幼兒園公審女童，強索教室錄影畫面，恫嚇逼哭女園長，遭花蓮地檢署依涉恐嚇、妨害自由、侵入住宅等罪起訴，今早傳出法務部擬將林改調澎湖，對此幼兒園長今出面鞠躬淚謝家長及各界支持。

惡檢林俊佑濫用職權、恐嚇小孩，法務部1日決議將他轉調澎湖地檢，花蓮何嘉仁幼兒園黃姓園長上午在律師及家長陪同下，四度鞠躬感謝各界支持與關心，還有家長送上鮮花向園長加油打氣，黃姓園長再度對林俊佑稱女兒長期在學校遭霸凌一事提出澄清。

對於林俊佑上周在道歉聲明中指控，發現女兒長期被同學霸凌致身心不穩定、受傷並有幼兒憂鬱症之徵兆，但園方處理態度消極，甚至可能參與其中乃至包庇；還稱過程中園方故意曲解或誤解契約內容，對於調查霸凌事件態度推諉、難以溝通，造成他一時言行失控。

黃姓園長說，林姓檢察官20日就有到學校反應，同學跟他女兒要貼紙、不跟女兒一起玩的情況，老師在接到家長意見後，就馬上了解學童的狀況，同時也調閱相關畫面，發現這是孩子之間正常的互動，並沒有霸凌的現象，隔天和28日就發生檢警闖進學校。

黃姓園長對於檢察官不聽勸告，一直往教室裡面衝，園方無力攔阻、未盡力保護到學童，向家長、幼童致歉，讓孩子受到驚嚇了「真的對不起。」澄清園方與教育處審視相關監視畫面後並未有霸凌情形，也感謝對於這段期間家長對園方的肯定與鼓勵。

(中時 )

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