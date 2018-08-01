年底選戰結果 牽動綠營太子二皇子的上位

2018年08月01日 11:46 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長大選，外界都在關注民進黨的選情如何？《美麗島電子報》董事長吳子嘉曾表示由於民進黨執政不利，在大環境看壞的情形下，民進黨的選情並不樂觀。而國家政策研究基金會助理研究員陳冠安表示年底大選，民進黨只有「小輸」和「大輸」兩種局面，而這更牽動行政院長賴清德和桃園市長鄭文燦的上位。

陳冠安於國家政策研究基金會的《國政評論》撰文表示年底的縣市長大選，民進黨只有「小輸」和「大輸」兩種局面。但不無論何種結果，黨內不滿聲音都會逼宮總統蔡英文，迫其交出黨主席之位，甚至是2020的總統之位。

蔡英文必然也想的到這點，若是「小敗」，蔡英文或許還能保住黨主席之職，但要是「大敗」，蔡英文勢必辭去黨主席一位，那麼繼任者會是誰？由於適逢大敗，賴清德也難辭其咎，難以在這時刻接下黨主席職務。因此，這位過渡的黨主席一定要是位德高望重，能平衡黨內各派系衝突的人。然而，過渡的黨主席終究是過渡性質，時間到了還是該走人，位置要給下一任「新共主」才行。

對於「太子」賴清德來說，若2018民進黨「小敗」，賴很有可能選擇競選副總統的職位；但若是「大敗」，賴的選擇就充滿風險，要是接任黨主席的人和蔡英文關係好的話，2020賴依舊很難代替蔡英文上陣，而賴是否在這種情形下願意做蔡英文的副手，將牽扯賴清德的後面選擇。要是賴清德願意搭配競選副總統，但若2020蔡英文敗選，賴清德的政治生命就此宣告結束。要是蔡英文順利連任，眾所皆知，副總統無實權，賴清德手無權力，更要面對後起之秀鄭文燦和林佳龍的挑戰。

但如果賴清德不願屈就副總統之位，而蔡英文又順利連任，賴清德最多只能再任行政院長，徹底失去2024的挑戰權。可以說，卡在賴清德眼前的路都是風險重重。

賴清德要如何布局，一切端看年底的大選的結果。但無論大敗或是小敗，現在的賴清德都似乎與總統大位越來越遠，而「二皇子」鄭文燦卻是越來越近。

(中時電子報)