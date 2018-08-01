八一建軍節前夕 陸殲20戰機新塗裝曝光

大陸新塗裝和升級版殲20戰機曝光。（圖/酒氣財色呂洞賓微博）

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中時電子報

據新浪軍事報導，大陸解放軍於八月一日迎接建軍91週年前夕，有多個微博帳號先後曝光了殲20匿縱戰機的新塗裝，並讓外界和專家們，能透過高清的圖片內容，清楚地看見整架戰機的構造與新特色。

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與過往銀黑色外觀不同，新曝光的殲20戰機外觀是塗上亮黃色，讓整個機身在天空巡弋時相當搶眼。而對岸的軍事媒體也逐一從裝備分析，認為這架殲20戰機屬於升級版本，引擎換上國產的「太行」系列、加上隱身尾噴口，讓殲20的推力可以擴大，飛行速度也因此得到提昇。

大陸升級版的殲20戰機曝光。（圖/酒色財氣呂洞賓微博）

代號為「威龍」的殲20戰機，則是由成都飛機工業集團生產，屬於單座的重型隱匿戰機，於2011年首次試飛，去年在珠海首次亮相和飛行，並在今年3月正式投入服役，更參與了大陸建軍90週年的閱兵儀式。

空機重量為15公噸、作戰半徑約為2,000公里，殲20原型機採用俄製發動機，但新的A、B型則改用大陸自製的太行與峨嵋發動機。從外型來看，殲20的假想敵正是美軍的F-22「猛禽」戰機（F-22 Raptor），無論在巡航速度、航電雷達系統和武器都以其為目標進行改善與超越。

大陸空軍新型匿蹤戰機殲20，即將出海進行實戰訓練。（圖/新華社）

過往存在高度神秘色彩的殲20戰機，從今年5月開始，首次殲-16、殲-10C等多型戰機，共同開展海上實戰化軍事訓練，進一步提升其空軍綜合作戰能力。但真正讓台灣憂慮的點是，隨蘇愷35戰機（Su-35）之後，加入繞島威嚇飛行序列之內？

(中時電子報)

文章來源：High-Quality Shots Of Unpainted Chinese J-20 Stealth Fighter Offer New Capability Insights

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