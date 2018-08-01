高雄》北市議員參選人募「爌肉飯」聲援韓國瑜改變高雄

2018年08月01日 11:51 中時 張立勳

國民黨台北市議員參選人羅智強、游淑慧發起「希望公車」計畫，號召網友「捐款919，救一救台灣」，100輛公車廣告經13天募款昨天達標，2人1日把首波百輛公車廣告聲援高雄市長參選人韓國瑜，盼「投韓國瑜給高雄改變的春天」，韓也向高雄鄉親喊話，連外地人都關切高雄，這一次高雄鄉親一定要選出一個優質市長帶領高雄未來發展。

羅智強說，截至昨晚共募得606筆919元或倍數，達到105萬元，速度超乎他的想像，沒想到13天就達標，和游淑慧討論後，決定幫助最需要幫助的地方，受到「魯肉飯」選戰沒兵沒糧感召，把募到的「爌肉飯」送到高雄，這是集結全台灣民眾力量，盼高雄創造改變，改頭換面重新出發。

他指出，100輛公車廣告標語「投韓國瑜給高雄改變的春天」，由來是詩人余光中很有名的一首詩《春天從高雄出發》，希望春天能真正來到，給有能力的人去改變高雄，創造高雄春天與繁榮，用100輛希望公車聲援韓國瑜，讓韓打一場漂亮選戰。

游淑慧說，韓國瑜的熱情與能力可以讓高雄有春天，不過，韓在高雄選舉的人力與資源相當缺乏，她建議羅智強一起為高雄改變盡一份心力，盼明年的高雄就可以有春天。

韓國瑜表示，羅、游在很辛苦的物質基礎條件下，應該是要用在自己選舉上卻雪中送炭，令他非常感動，他說，除了感謝也要向廣大高雄鄉親提出呼籲，外地人都關切高雄未來發展，這一次高雄鄉親一定要選拔一個優質市長帶領高雄，高雄已經不能再等候了，面臨城市蕭條、人才外流、負債高舉、經濟動能不足，其他縣市都在關切高雄，如今高雄鄉親一定要更能夠自立自強。

國民黨副主席郝龍斌指出，韓國瑜是人氣王、網路聲量最大，但為何打選戰這麼辛苦，就是因為沒有資源，不僅沒有執政優勢、甚至一般資源遠遠不能和民進黨比，但韓一步一腳印，當初去高雄被人說接了一個不可能的任務，也不可能創造奇蹟，不過，不可能的任務最後都成功了，羅智強和游淑慧把最珍貴的資源分給其他最需要的慘選人，凸顯國民黨團結與大格局。

(中時 )