榮總心臟科名醫陳震寰　出任陽明醫學院院長

臺北榮民總醫院心臟內科名醫陳震寰，1日起接任陽明大學醫學院第10任院長。（陽明大學提供）

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旺報

臺北榮民總醫院心臟內科名醫陳震寰，1日起接任陽明大學醫學院第10任院長。原陽明大學醫學院院長陳維熊功成身退，陳震寰表示，未來將以培育更多醫師科學家為目標，帶領醫學院迎接新挑戰，將致力導入醫學資訊科學課程。

陳震寰是陽明大學醫學系第一屆校友，畢業後進入臺北榮民總醫院服務已30餘年，專精心血管疾病，是國內知名的心臟內科醫師。在臨床上最令人津津樂道的是他精湛的聽診技術，可以「聽」出複雜的心臟疾病，而他在心臟血管血流動力學的研究，證實可以從手臂血壓脈搏，估算中央主動脈的動脈壓，讓醫師可以更精確掌握心臟的血壓，減少診斷誤差。這項研究不僅在國際上被引用超過千次，也讓陳震寰研發出能測量中央主動脈壓力的血壓計。

陳震寰過去曾擔任陽明大學醫學系系主任，是醫學系「問題導向學習法」(Problem-based learning. PBL)的主要推手，培育學生從臨床問題中尋找解答的能力，目前這套學習方法仍是醫學系學生的主要方法。對於接任醫學院院長，陳震寰除了感謝前院長陳維熊的貢獻外，也特別強調人工智慧對醫學的衝擊。

陳震寰表示，人工智慧正在快速介入醫療，例如機器人手臂、醫學影像判讀等，可以預見未來部分醫師的工作會被取代，醫學面對的是一個截然不同的生態，未來會強化醫學院資訊科技的相關課程。

除此之外，陳震寰對於現在生醫科技快速發展，也期許在任內能培育更多像陽明畢業校友葉采衢一樣的「醫師科學家」。陳震寰表示，醫學院的核心任務是培育三種人才：醫師(MD)，醫師科學家(MD/PhD)，以及科學家(PhD)，培育醫師是醫學系的任務，培育科學家是各研究所和學程的任務，而培育醫師科學家則需醫學系和研究所共同合作，再加上教學醫院的臨床教師，以及跨校和國際合作的傑出研究領導者共同參與，未來將強化「醫師科學家學程」，讓醫學系學生可以同時具備博碩士與醫師資格，培育更多台灣科學研究人才。

此外，因任期屆滿，陽明大學同步公布新任主管，副校長將由神經科學研究所教授謝仁俊接任、教務長將由醫務管理研究所教授周穎政接任、總務長將由醫學生物技術暨檢驗學系教授孫光蕙接任、圖書館館長將由科技與社會研究所教授郭文華接任、科技與社會研究所教授王文基真除，正式接任人文與社會科學院學院長。

(旺報 )

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