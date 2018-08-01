十方啟能中心推創意月餅搶市

2018年08月01日 12:24 工商 曾麗芳

景氣低迷、公益捐款普遍縮水，社福團體擔心公益月餅銷售量也將受到衝擊，今年拼創意，準備以特殊口味取勝；其中，台中十方啟能中心今年中秋月餅禮盒全面推出新產品，包括獨家研發的XO干貝Q餅、水果內餡月餅以及養生取向的無花果酥，征服消費者的味蕾。

過去靠竹筍酥打響大坑伴手禮市場的十方啟能中心，為了增加月賞味期限，並給消費者更多期待，今年中秋節不再推出竹筍酥，特別主打市場少見的XO干貝Q餅禮盒。

十方啟能中心執行長魏振豐表示，內餡使用高級白鳳豆、干貝、鮮蝦以及手工麻糬製成，鹹甜的搭配，加上外皮的白芝麻，更襯托出其獨特的香味。

另外，以阿薩姆紅茶、柚香奶黃以及鳳梨荔枝為內餡的日式桃山月餅，搭配香蕉可可酥和無花果酥的組合，和XO干貝Q餅禮盒都很適合小家庭食用，都是下午茶、咖啡的好伴侶，兩種禮盒訂價都是500元。

走精緻高貴路線的歡樂派對禮盒，則集合日式桃山月餅、可可酥、無花果酥、XO干貝Q餅以及法式乳酪堡和松露野菇手工餅乾，訂價750元。

十方指出，同時訂購31盒以上同一住址免運費；一次訂購40盒以上9.5折；60盒以上9折優惠。若訂購數量不多，可到位於大坑的「十方之愛」烘焙坊門市取貨，最好提前5天前預訂。

值得一提的是，十方啟能中心的月餅全都是自製，今年除了3位老師和7名學員參與之外，就讀中台科技大學食品科技系大三的蔡馭丞、李宗翰、吳鎮寰、郭傑智4名同學，特別放棄有工讀薪水的機會，選擇到十方烘培坊實習，成為製作中秋月餅的生力軍。

魏振豐表示，該中心於民國96年成立餐點工作坊，希望增加身心障礙者就業機會，並透過庇護工廠歡喜月餅、各式點心的製作，培養學員一技之長，幫助他們早日回歸主流社會。

魏振豐強調，景氣低迷、加上受到軍公教年金改革影響，公益募款持續減少，很多企業及民眾行善意願降低，月餅收入占十方經費來源相當大的比重，需要各界的支持；更期盼企業家購買月餅，將月餅送至偏遠地區，讓偏遠家庭也可以享用到美味月餅及感受到各方的愛心！

(工商 )