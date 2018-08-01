擴大育兒津貼啟動 魏明谷肯定福利不應有城鄉差距

2018年08月01日 12:03 中時 吳敏菁

彰化縣政府1日舉辦擴大育兒津貼和準公共化托育服務機制說明會。（吳敏菁攝）

彰化縣政府在感恩父親八月佳節裡，推出「三心好禮」，送給全彰化縣民「育兒安心、送托放心、彰化用心」，1日舉辦啟動活動，魏明谷說明「育兒津貼」和「準公共化托育服務機制」，指出全國福利不應該有城鄉差距，感謝中央聽到縣府的心聲，減輕地方財政負擔，一起拚生子，提升國力。

魏明谷表示，4年前推動疼子333政策，每胎補助3萬，就向中央提出全民福利基本法，指出福利應該全國一致，不能有城鄉的差距，很高興中央聽到了這個心聲，落實來實施。

魏明谷指出，衛生福利部社會和家庭署為因應國人少子女化趨勢，頒布托育制度及育兒津貼措施，除全面補助家有未滿2歲的兒童，並有彰化縣育兒津貼保障縣內2至3歲弱勢兒童的權利。「準公共化托育服務機制」，提供家有未滿2歲兒童送托到已和政府簽訂準公共化合約的托嬰中心或居家托育人員，每名兒童每月補助6000元（中低收入戶每月8000元、低收入戶每月1萬元）。

魏明谷呼籲，媳婦拚生子，政府幫飼子，阿公阿嬤有錢領，指出「擴大育兒津貼」

，提供家有未滿2歲兒童由家長自行照顧或親屬（阿公阿嬤）照顧，以及送托至未與政府簽訂合約的托嬰中心及居家托育人員，每名兒童每月補助2500元（中低收入戶每月4000元、低收入戶每月5000元），第2孩子2500，第3、第4則補助3500，生越多，補助越多。

為鼓勵家長生子，提供優質生養環境，魏明谷表示，縣府也設置彰化育兒親子館、員林托育資源中心、兒童青少年福利服務中心，以及各區域家庭福利服務中心；並爭取前瞻基礎建設，結合公有閒置空間，設置公共托育家園、公立托嬰中心，打造友善育兒環境，設置多處公共托育家園。

(中時 )