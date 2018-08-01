《全台最速報》看好挑戰2020 柯P：沒說要選總統

2018年08月01日 11:52 中時電子報 綜合報導

◎看好挑戰2020 柯P：沒說要選總統

親綠的凱達格蘭基金會與新台灣國策智庫公布民調，台北市長柯文哲擁有59％連任看好度，而若是再看2020選舉，柯文哲若參選，支持度40％贏過蔡英文總統27.1％。柯今受訪時無奈表示，他從頭到尾沒說要選總統，那民調到底在做什麼？奇怪。

◎北市酸新北桃基教育辦好點 基市府轟：階級霸凌！

台北市教育局長曾燦金7月31日在台北市議會答詢時說出「希望新北、桃園、基隆教育辦好一點，把孩子吸回去」的言論，基隆市政府教育處長陳素芬對此於今（1）日在基市府痛批「這是階級霸凌！曾局長一句話抹煞基隆市1000多位教育工作者努力，市府表達嚴正抗議，希望他收回發言！」

◎陳其邁出招！維新八策要當經濟市長

民進黨高雄市長參選人陳其邁1日上午開記者會，以「高雄一起發，繁榮好生活」為主軸發表經濟政策，他承諾當個招商引資的經濟市長，推動全民入股、創新財政平衡預算，並會從產業界尋找人才擔任副市長，整合產業政策。

◎花蓮公審幼童 劣檢調澎湖 網崩潰：澎湖人錯了嗎！

花蓮地檢署檢察官林俊佑因不滿女兒在幼兒園疑遭霸凌，6月間2度偕同便衣刑警赴幼兒園「辦私案」，輿論譁然，法務部長蔡清祥甚至痛斥「不齒」，要求嚴懲。法務部檢察官人事審議委員會今早開會討論林的人事案，決議以人地不宜，將林改調澎湖地檢署，靜待調查。

(中時電子報)