為台灣發聲！林佳龍捍衛東亞青運 引國際媒體高度關注

台中市長林佳龍7月30日在台大醫院國際會議中心舉行國際記者會，宣示由林佳龍以主辦城市首長及2019東亞青年運動會籌委會主委的身分，正式向EAOC提出申復，並同步發函給EAOC九個會員國家地區代表。（盧金足翻攝）

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新加坡聯合早報網站以「不放棄主辦東亞青運，林佳龍『願走一趟北京』」為題，報導林佳龍列舉EAOC貿然取消台中主辦東亞青運等4項理由。（台中市府提供）
日本NHK報導台中市長林佳龍抗議東亞青運被粗暴取消的相關新聞。（台中市府提供）

一起兌現這場與世界的約定！台中市長林佳龍對東亞青運被取消主辦權召開國際記者會，宣示捍衛年輕選手參賽權，並向以政治力介入的中共表達嚴正抗議，呼籲國人團結，期待國際為台中發聲，這起事件必須讓世界聽見，台中市不論是申復或是或其他救濟管道，只要可努力都會爭取。

東亞奧林匹克委員會（EAOC）以台灣民間進行公投連署為由，取消原訂明年在台中市舉行的首屆東亞青年運動會，林佳龍7月30日舉行國際記者會後，國內媒體大幅報導，國外媒體包括日本NHK、產經新聞、共同新聞社、新加坡聯合早報、英國泰晤士報等國際媒體也都陸續關注，讓此事件進一步浮上國際檯面。

台中市府表示，在中共主導下，7月24日EAOC取消台中市2019第一屆東亞青年運動會主辦權，引發國內外高度關注。林佳龍7月30日正式向EAOC提出申復，同步向各會員國家地區代表表達嚴正立場，並強調台中市不會放棄，而會用盡全力捍衛賽會舉辦。

市府轉述日本NHK報導指出，「中國主導EAOC取消台中市2019第一屆東亞青年運動會主辦權，不但台灣各界強烈抗議，也引發國際媒體關注。東亞青年運動會是台灣期待首次舉行與奧運有關的運動會，主辦權被取消的原因在於中國政府認為台灣推動公投更改台灣參加東京奧運的名稱，希望不再使用「中華台北」」。

日本NHK報導表示，中國政府要求各國航空公司網站改掉台灣名稱，就是不想讓台灣被視為國家，台灣也了解這是中國政治力量的介入。

新加坡「聯合早報」則是以「不放棄主辦東亞青運，林佳龍『願走一趟北京』」為題，報導林佳龍列舉EAOC貿然取消台中主辦東亞青運等4項理由，包括違反奧運精神、事前未曾告知台中有任何違反或不符合約條款之處，唐突也不合理、違反主辦城市合約中第24條「爭議應以和諧磋商解決」以及通知市府取消來函中也未寫明理由提出申復，不願放棄任何機會爭取台中市繼續東亞青年運動會。

台中市府說，英國「泰晤士報」以「北京終止台灣的青年運動會（Beijing halts Taiwanese youth games）」為題報導，引述林佳龍的談話「這項決定不僅傷害台中市、台灣民眾，運動員們也受到影響（the decision had “not only hurt the city of Taichung and the Taiwanese people, but also all the athletes”）」。

該報導也指出，中國政府不斷用經濟手段誘使台灣友邦與台灣斷交；甚至連南投一所國中生組成的合唱團代表台灣前往奧地利，都被中國施壓而無法在維也納的聯合國國際中心演出。

日本「產經新聞」以「東亞青運遭取消，台灣批中聲浪漸大，台中市提申復」、日本「共同新聞社」以「Taiwan’s Taichung protests cancellation of east asia youth game.」為題進行相關報導。

林佳龍表示，這起事件必須讓世界聽見，若台灣不發聲或是默認，未來不僅會積非成是，更可能發生在台灣其他城市，甚至其他國家。因此，不論是申復或是或其他救濟管道，只要可努力都會爭取。

「台中市主辦權被取消事件發生後，參賽的年輕選手並未放棄！」台中市府強調，全體民眾更沒理由放棄，期盼讓國際社會更加瞭解中共對台灣的打壓無所不在，東亞青年運動會絕非單一事件，期盼國人共同團結外，也希望國際社會共同為台中發聲。

(中時 )

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