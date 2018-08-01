資安暑期課程在台科大 培育台灣資安人才

2018年08月01日 12:23 旺報 李侑珊

資安漏洞在哪裡？台科大受教育部資訊及科技教育司委辦執行資安人才培育計畫，於今年7月30日至8月5日舉辦新型態資安暑期課程(Advanced Information Security Summer School, AIS3)，讓學生實際挑戰網路攻防戰，累積實務經驗。該資安課程邀集來自日本、香港與台灣知名的資安專家擔任講師授課，課程內容更加入最新的AI資安防護訓練及資安搶旗競賽(CTF)，讓參與授課學生們實際演練資安網路攻防戰。

自2015年起，AIS3每年成功培育許多台灣優秀資安人才在國際資安界展露頭角。今年AIS3課程在北(台科大)、中(中興大學)、南(中山大學)三區同時開課，吸引全台500多位大專院校、高中甚至國中學生報名甄選，參與學生必須先進行線上資安能力測驗，最終正式共錄取183位學生，更首次錄取一名國中生，資安人才年齡更向下提早扎根。

台科大校長廖慶榮表示，資通安全技術必須時時掌握最新動態並不斷學習新技術才能符合產業及國家需要，因此資安暑期課程邀請的講師都是國際一流且擁有豐富實戰經驗的資安專家，學生可以向大師學習第一手的資訊與技術，並透過實戰培養經驗，激發不一樣的創意點子。

負責安暑期課程規劃的台科大資工系鄭欣明教授表示，因應AI人工智慧科技的發展，今年課程首度加入AI資安防護技術訓練，更網羅其他社會常見的資安議題，包括網頁安全、軟體安全、汽車網路安全、逆向工程實務、物聯網資安防護、網路攻防實務等。

教育部資安人才培育計畫主持人、台科大資管系吳宗成教授表示，透過連續六天密集的實務訓練後，學員們將分組進行資安搶旗競賽，找出系統、軟體或服務的資安漏洞，有效提升資安能力與深度。今年資安搶旗競賽提供更進步的視覺化計分系統，透過3D視覺動態顯示競賽解題與積分排名，讓競賽時的娛樂性更高，刺激小組成員的勝負慾望。

此外，吳宗成說，AIS3資安暑期課程已漸漸成為國內資安人才培育的一個品牌，培育過不少優秀資安實戰人才。每年8月在美國拉斯維加斯舉辦的DEFCON CTF是世界最頂尖的資安攻防競賽，今年第一次台灣有HITCON及BFS兩個資安戰隊進入DEFCON CTF的決賽，其中BFS戰隊的18名學生成員就有16名曾經是參加AIS3的學員們。

今年已是第二次參加資安暑期課程的台科大資工系大四學生林言達表示，去年的這時候才剛開始接觸資安領域，雖然去年上課時沒辦法百分百跟上課程進度，但卻也成為他在資安領域發展的啟蒙。經過一年的自學訓練今年再度報名參加，期待可以深入學習逆向工程的專業知識，並接觸平常較不熟悉的項目，把握難得機會多向講師學習，日後計畫從事資訊安全領域的工作。

另一位學員台科大資工系大三學生黃志仁，從高中起就對資安抱持濃厚興趣，除了自學相關技術也加入台科大資訊安全研究社與志同道合的同學們相互學習，黃志仁表示，自己平時較拿手的領域是在網路安全，對於AI安全防護這方面則幾乎沒有相關經驗，所以很希望在課堂中多了解AI安全的知識，提升自己的資安能力。

(旺報 )