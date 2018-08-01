國軍盜賣軍品案 5軍士官及3業者裁定羈押禁見

2018年08月01日 12:32 中時 陳俊雄

新北地檢署偵辦國軍盜賣軍品案並聲押涉案軍士官，歷經長達12小時的庭訊後，上午法院裁定黃巖昇、湯寶仁、葉泉佑、潘雨新、陳兆國5名軍士官及李姓、陳姓、高姓業者均羈押禁見；另1日晚間檢方複訊後諭令上士潘葆蓉10萬元交保，士官長李世平請回。

檢廉調查，陸軍第三地區支援指揮部、龍潭甲型聯合保修廠、陸軍飛彈光電基地勤務廠、陸軍裝甲第542旅、陸軍裝甲兵訓練指揮部及海軍後勤支援指揮部負責報廢財產標售業務的七名承辦軍士官，自去年6月起，涉與資收業者勾結，將營區內未列冊的電腦主機、螢幕、印表機等報廢電腦設備，交由廠商逕行攜出變賣，還讓業者運走堪用軍品在市場販售，甚至未依規定破壞報廢品，讓業者以「整新品」販售獲利，事後再與業者朋分不法利益，每次獲得數10萬元。

檢廉還發現，這些軍士官明知簽約業者應依廢品收購契約並如實過磅秤重，再依實際重量或數量結算總價，但這些軍士官竟收取業者2萬元至15萬元不等賄款，指定至與簽約業者勾結的地磅站秤重以多報少，再由地磅站出具不實過磅數據磅單以減少應納繳款項。

新北地檢署黑金組1日指揮廉政署等單位，搜索陸軍第三地區支援指揮部等6營區，及涉案人員辦公處所、住處共計40處，約談上尉黃巖昇、士官長李世平、湯寶仁、上士陳兆國、潘葆蓉、中士葉泉佑、下士潘雨新7名軍士官、回收業者、地磅業者等12人到案。

檢方複訊問以有串滅證等情聲請將黃巖昇、陳兆國、葉泉佑、潘羽新、湯寶仁及陳姓、高姓、李姓、許姓業者共9人聲請羈押禁見；並諭令上士潘葆蓉10萬元交保、士官長李世平請回，其餘業者3萬至20萬元不等代價交保。

新北地院聲押庭歷經長達12小時審理，裁定黃巖昇、湯寶仁、葉泉佑、潘雨新、陳兆國5名軍士官及李姓、陳姓、高姓業者均羈押禁見。

(中時 )